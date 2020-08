Rosanna Zanetti lanza una pista sobre el nombre de su hija con David Bisbal

Las vidas de David Bisbal y Rosanna Zanetti están a punto de cambiar para siempre. Pronto aumentarán la familia y Matteo se convertirá en el hermano mayor de la niña que nacerá en dos meses. Pero si hay algo que los seguidores del cantante y la modelo se preguntan es: ¿cómo se llamará la pequeña?

Rosanna ha dado alguna que otra pista en una de sus últimas publicaciones. En ella aparece disfrutando del verano con un espectacular conjunto de ropa de baño y una barriga que grita claramente "¡Bebé en camino!". Pero no todo ha quedado ahí.

Entre los comentarios puede leerse el de una seguidora que cree que David querría ponerle el nombre de Rosanna a su hija. "Nuestros nombres no han sido opción. No nos gusta que se llamen igual", responde la modelo.

Las apuestas seguían inundando sus comentarios. Entre ellas está la de otra fan que asegura que la pequeña se llamará María, como su madre, o Mar, como la Virgen del Mar. "Tampoco, y abuelas tiene 2! Un dato: no somos de poner segundo nombre. David y yo casualmente no tenemos", añade Zanetti. Todo apunta, por tanto, que su hija acabará adoptando el nombre de una de sus dos abuelas... o no. El misterio aún sigue en el aire, aunque cada vez queda menos para que se resuelva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) el 16 Ago, 2020 a las 6:59 PDT

Lo que sí podemos asegurar es que Matteo se convertirá en un increíble hermano mayor, aunque aún no sea consciente de lo que se esconde tras el ombligo de su madre. ¿Cuál crees que será su reacción? Y, lo más importante, ¿a quién crees que se parecerá más la nueva integrante de la familia? Para muchos, Matteo es una copia idéntica de su padre.