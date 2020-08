La noticia de los creadores de ‘Stranger Things’ que ha revolucionado a sus fans

Los seguidores de Stranger Things están de enhorabuena. Su serie favorita llegará a su fin más tarde de lo que podrían imaginar, lo que significa que Eleven y compañía seguirán ocupando buena parte de tu tiempo libre.

Los hermanos Duffer, los creadores de la serie, han desvelado a The Hollywood Reporter que "la cuarta temporada no será el final". "Sabemos cómo es el final y cuándo es. La pandemia no sha dado tiempo para mirar y averiguar qué es lo mejor para la serie. Completando esto nos ha dado una idea mejor de cuánto tiempo necesitamos para contar esa historia", explica Ross Duffer.

"Por primera vez tenemos todos los guiones escritos y podemos mirarlos como una sola pieza y hacer modificaciones", declara su hermano Matt. ¿Qué sorpresas nos encontraremos?

Lo cierto es que ambos creadores dejaron clara su intención de decir adiós a la serie tras el estreno de la cuarta temporada, que aún no ha visto la luz. Pero, tal y como explican, la crisis del COVID-19 y el confinamiento les ha hecho reflexionar al respecto.

Eso sí, parece que tendremos que esperar para conocer la continuación de la tercera temporada, pues se vieron obligados a frenar el rodaje de la siguiente. Aunque todo apunta a que volerán al set en septiembre, según EOnline. "Todo el mundo está emocionado de volver a trabajar, pero la prioridad es la seguridad del reparto y el equipo, y eso dictará cuándo volveremos", explica Ross en dicha entrevista.

Así que de momento tendremos que esperar para volver a ver a Eleven y a los suyos en pantalla. Aunque no dudamos que las sorpresas se convertirán en las verdaderas protagonistas de esta próxima entrega.