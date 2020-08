Topic y A7S consiguen su primer nº1 de LOS40

Topic ha alcanzado lo más alto de la lista con su Breaking Me. Lo hace junto al cantante sueco A7S tras diez semanas escalando puestos hasta conseguir el número 1 de LOS40. De este modo, el DJ alemán desbanca a Leiva y su Como si fueras a morir mañana del trono.

No es casualidad que Breaking Me me haya convertido en número 1 de la lista. El tema ha sido todo un éxito en todo el mundo, coronando los charts dance de Reino Unido y Estados Unidos. Ahora, Topic suena desde lo más alto.

Topic y A7S alcanzan su primer nº1 de LOS40

La canción, según Topic, habla “de una situación en una relación en la que uno siempre da un poco más y termina rompiéndose por eso”. El Dj no se esperaba, ni mucho menos, todo el éxito que ha obtenido tras la publicación de Breaking Me. De hecho, tal y como le confesó a nuestra compañera Laura Coca en una entrevista para LOS40 no fue ni gabada en un estudio:

“La grabamos en una habitación pequeña. Estábamos en un Airbnb, no era un estudio profesional. Solo queríamos tener buenas vistas, pero necesitábamos grabar la canción y la acústica era muy mala. Así que teníamos una habitación pequeña al lado de la cocina donde pusimos el micrófono y la grabamos”.

Para Topic, que este single haya traspasado tantas fronteras y que se haya convertido en una de las canciones del verano “es como un sueño”. Pues no, Topic, puedes pellizcarte que no te vas a despertar. ¡Enhorabuena por este primer número 1 en LOS40!