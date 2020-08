Los Grammy Latino 2020 se celebrarán de forma virtual y desde varios países

Como diría Freddie Mercury, "Show must go on", pero aunque indudablemente el espectáculo deba continuar, en este año tan peculiar las medidas de protección frente al coronavirus se han convertido en las auténticas protagonistas en cualquier evento. Los últimos en comunicar todas las novedades en su gala debido a la situación actual, ha sido la organización de los Grammy Latinos.

Los Grammy Latinos 2020 ya han anunciado cómo se llevará a cabo su próxima gala, que tendrá lugar el 19 de noviembre. Una ceremonia en la que, por primera vez, las nuevas tecnologías se vuelven imprescindibles para el transcurso de la entrega de premios.

Un nuevo formato que tendrá como sede central la ciudad de Miami. Será desde allí donde se anunciarán los ganadores de manera virtual para dar paso después a un evento televisado con conexiones desde diferentes partes del mundo. Todo ello con el fin de seguir al máximo todos los protocolos de seguridad en un momento en el que el continente americano se sitúa como uno de los lugares del mundo más afectados por la pandemia.

Una ceremonia de los Grammy Latinos que se presenta como una de las más especiales de su historia debido a la necesidad de establecer este tipo de cambios en su mecánica, algo que también ocurrió con la gala de los Premios Emmy.

Sin embargo, no por ello la vigésimo primera edición de los Grammy Latino será menos personal, más bien todo lo contrario. Tanto que el propio lema de esta edición de los próximos premios de la música latina será "la música nos humaniza" y reconocerá el talento de aquellos artistas que "con la excelencia de su música nos brindan alegría en momentos de desesperanza", en un año en el que han sido muchos los artistas que han aportado su granito de arena con su voz y sus canciones.

"La noche será un homenaje a la excelencia musical y al impacto de la música, una manifestación artística que nos permite mostrar solidaridad, compasión y esperanza al trascender idiomas, barreras culturales y los actuales desafíos mundiales", ha asegurado Gabriel Abaroa, presidente de la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación.

Ahora solo queda esperar para comprobar quiénes son los nominados de este año después de que en la gala del 2019 la música de nuestro país arrasara gracias a artistas como Alejandro Sanz, Rosalía, Leiva o Aitana, que fue nominada a 'Artista Revelación' en un año en el que el 'Premio Persona del Año', uno de los más importantes de los Grammy Latinos, fue para el colombiano Juanes.