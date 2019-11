Triunfo español en los Grammy Latinos gracias a Rosalía y Alejandro Sanz

Álbum del año: Rosalía - El mal querer.

Grabación del año: Alejandro Sanz y Camilla Cabello - Mi persona favorita

Canción del año: Pedro Capó - Calma.

Mejor nuevo artista: Nella. Mejor canción urbana: Rosalía y J Balvin - Con altura.

Mejor álbum de música ranchera/mariachi: Christian Nodal - Ahora.

Mejor álbum de música urbana: Bad Bunny - X 100PRE.

Mejor álbum contemporáneo/fusión tropical: Juan Luis Guerra - Literal.

Mejor álbum cristiano (en español): Juan Delgado - Todo pasa.

Mejor álbum de música latina para niños: The Lucky Band - Buenos Diaz.

Mejor álbum de música clásica: Samuel Torres & La Nueva Filarmonía - Regreso.

Mejor arreglo: Rodner Padilla - Sirena (Luis Enrique + C4 Trío).

Mejor diseño de empaque: Man Mourentan & Tamara Pérez (El mal querer de Rosalía).

Mejor álbum de pop-rock: Andrés Calamaro - Cargar la suerte.

Mejor canción de rock: Andrés Calamaro - Verdades afiladas.

Mejor álbum de rock: Draco Rosa - Monte sagrado.

Mejor álbum de música alternativa: Mon Laferte - Norma.

Mejor canción alternativa: Los Amigos Invisibles - Tócamela.

Mejor álbum de salsa: Tony Succar - Más de mí.

Mejor álbum de cumbia/vallenato: Puerto Candelaria & Juancho Valencia - Yo me llamo cumbia.

Mejor álbum tropical tradicional: Andrés Cepeda - Andrés Cepeda Big Band (En Vivo).

Mejor canción tropical: Juan Luis Guerra - Kitipún.

Mejor álbum vocal pop contemporáneo: Rosalía - El mal querer.

Mejor álbum vocal pop tradicional: Fonseca - Agustín.

Mejor canción pop: Alejandro Sanz y Camila Cabello - Mi persona favorita.

Mejor fusión/interpretación urbana: Pedro Capó & Farruko - Calma (Remix).

Mejor álbum cantautor: Kany García - Contra el viento.

Mejor álbum instrumental: Gustavo Casenave - Balance.

Mejor álbum folclórico: Luis Enrique + C4 Trío - Tiempo al tiempo.

Mejor álbum de tango: Quinteto Astor Piazzolla - Revolucionario.

Mejor álbum de jazz latino/jazz: Chucho Valdés - Jazz Batá 2.

Mejor álbum de música banda: Banda Los Sebastianes - A través del vaso.

Mejor álbum de música tejana: Elida Reyna y Avante - Colores.

Mejor álbum de música norteña: Intocable - Percepción.

Mejor canción regional mexicana: Christian Nodal - No te contaron mal.

Mejor álbum cristiano (en portugués): Delino Marçal - Guarda Meu Coração.

Mejor álbum pop contemporáneo en lengua portuguesa: Anavitoria - O Tempo É Agora.

Mejor álbum de rock o música alternativa en lengua portuguesa: BaianaSystem - O Futuro Não Demora.

Mejor álbum de samba/pagode: Mart’nália - Mart’nália Canta Vinicius De Moraes.

Mejor álbum de música popular brasileña: Gilberto Gil - Ok Ok Ok.

Mejor álbum de música sertaneja - Marilia Mendonça - Em Todos Os Cantos.

Mejor álbum de música de raíces en lengua portuguesa: Hermeto Pascoal - Hermeto Pascoal E Sua Visão Original Do Forró.

Mejor canción en lengua portuguesa: Tiaco Iorc - Desconstrução.

Mejor ingeniería de grabación para un álbum: El Guincho, Brian Hernández, Jaycen Joshua y Chris Athens (El mal querer- Rosalía).

Productor del año: Tony Succar.

Mejor vídeo musical versión corta: Kany García y Residente - Banana papaya.

Mejor vídeo musical versión larga: Alejandro Sanz - Lo que fui es lo que soy .