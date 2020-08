Sebastian Yatra, BTS, Katy Perry y Karol G ponen ritmo a agosto con sus nuevas canciones

Aunque tú estés (o hayas estado) de vacaciones, nuestros artistas favoritos siguen metiéndose en el estudio para lanzar sus temas más frescos. Ni en verano descansan para seguir llenando las playlists de nuestras canciones favoritas con hits que acaban convirtiéndose en nuestra banda sonora perfecta.

Y es que la llegada de un viernes solo puede significar una cosa: ola de novedades musicales. Este 21 de agosto, son Katy Perry, Sebastian Yatra, Maluma, BTS y Karol G algunos de los que han protagonizado los nuevos temas de la semana. Creénos... ¡no tienen desperdicio!

Viernes 21 de agosto

Sebastian Yatra, Álvaro Díaz - A Dónde Van. El colombiano se alía con el puertorriqueño para sorprender a sus seguidores con una fusión de estilos de lo más innovadora. Escuchamos toques del reggae con ritmos marcados por la guitarra española y sonidos de la cumbia. A Dónde Van habla de esos besos que se regalan a las personas que no son merecedoras de ellos, pues acaban despreciándolos y no disfrutándolos.

BTS - Dynamite. Se acabó la espera. El nuevo sencillo de la banda de K-Pop ya está aquí, y ha superado todas las expectativas. Los surcoreanos nos traen su canción más disco, en la que también podemos escuchar los ritmos del pop que los caracterizan. Este tema en inglés llega acompañado de un videoclip de lo más colorido y lleno de energía. Eso sí, con una estética que fusiona los estilos setenteros, ochenteros y noventeros. ¡Pura energía positiva!

Maluma, Myke Towers - Madrid. El colombiano acaba de estrenar su disco Papi Juancho, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Entre estas nuevas canciones se encuentra Madrid, su colaboración con el exitoso Myke Towers. Este tema llega con los ritmos urbanos que tanto caracterizan a Maluma y con una letra que habla de esa sensación de echar de menos a tu otra mitad. "Desde aquella noche que te fuiste a Madrid, hasta mi vieja te extraña", dicen algunos de sus versos.

Katy Perry - What Makes a Woman. La solista nos presenta un nuevo adelanto de su disco Smile pero, en esta ocasión, lo hace con un significado muy especial. What Makes a Woman es una canción que se presenta con unos ritmos pop (casi) downtempo y una letra muy emotiva. Habla de las cualidades tan positivas que aportan las mujeres al mundo. Estará incluida en su nuevo álbum, que verá la luz el 28 de agosto.

Ozuna, Karol G, Myke Towers - Caramelo (Remix). Si su versión original ya era un éxito, espera a escuchar esta explosiva fusión de voces. Karol G y Myke Towers se unen al hit de Ozuna para portar un toque totalmente diferente. Ahora es la colombiana quien toma las riendas en los versos iniciales, aportando un poco de dulzura y un toque femenino. Esto contrasta a la perfección con el sonido de Myke Towers.

KHEA, Lenny Santos - Ayer Me Llamó Mi Ex. ¿Recuerdas Mamichula de Trueno y Nicki Nicole? Sí, esa canción que parecía dedicar la argentina a su ex Khea. Pues se rumorea que el artista le ha regalado una respuesta a través de su nuevo tema. Con los ritmos del trap que le caracterizan, habla de esa relación que un día fue pero que acabó rompiéndose por diversas circunstancias que explica. El dardo lo lanza cuando asegura que le "ha llamado su ex" porque dice "que el novio que tiene ahora es aburrido".

Jennifer Rojo - No Eres Tú. La cantante llega con una balada urbana con ritmos pegadizos que transmite lo que la solista siente. Una historia de amor que llega a todos con su voz. Su productor, Armando Ávila, que ha ganado diversos premios Grammy, asegura que disfrutó "muchísimo trabajar este tema", y que todo "parte de una buena canción y una gran artista".

Otros de los artistas que se han propuesto protagonizar el verano con sus temas son Omar Montes y Mariah Angeliq con ¿Qué Te Pasó?, Reik y Jessie Reyez con Lo Intenté Todo, Brytiago y Farruko con Condena y Bely Basarte con Me Va a Doler.