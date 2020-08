KHEA publica ‘Ayer Me Llamó Mi Ex’ y ¿responde a Nicki Nicole y Trueno?: ¡mira el vídeo!

Cuando Trueno y Nicki Nicole lanzaron Mamichula el 23 de julio, los enterados de la relación de la argentina con el trapero Khea hicieron saltar todas las alarmas. ¿Ya no estaban juntos? Y, lo más importante, ¿era a Khea al que le dedicaba esta carta de desamor y despecho?

Son preguntas que han quedado en el aire pero que si alguien se adentra mínimamente en la historia, acaban obteniendo respuestas. Pero para respuesta la que parece haber dado el mismísimo Khea a la nueva pareja de moda a través de su nuevo sencillo Ayer Me Llamó Mi Ex.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KHEA 🪐 (@khea.yf) el 8 Ago, 2020 a las 1:34 PDT

El argentino se alía con el productor Lenny Santos para crear este tema de ritmos del trap fusionados con los sonidos de la bachata. Khea aprovecha para contar cómo él ha vivido una historia de amor que ha llegado a su fin por diversas circunstancias. "Iba para tu casa y a veces no estabas. Por más que era mala, con lo bueno me quedaba. Son incontables las veces que te perdonaba", dicen algunos de sus versos.

Aunque, sin duda, uno de los que más ha destacado entre sus seguidores es el que dice "Ayer me llamó mi ex y me dijo que el novio que tiene ahora es aburrido". ¿Responde al "Dejó a su novio porque era un wannabe" que pronuncia Trueno en Mamichula?

Este nuevo tema llega también acompañado de un videoclip en el que trapero y una chica protagonizan la historia que narra su letra. Estas imágenes se fusionan con las de Khea interpretando el tema a cámara en un estudio casero.

Y tú, ¿crees en un Khea vs. Trueno y Nicki Nicole?