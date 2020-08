Camilo reacciona emocionado a su Número 1 en la Lista de LOS40

La vida está llena de momentos emocionantes, y si no que se lo digan a Camilo, que ha celebrado este sábado 22 de agosto la llegada de su tema Favorito al Número 1 de la Lista de LOS40.

El colombiano no ha podido evitar compartir su reacción ante tan buena noticia en redes sociales. Además, ha aprovechado su éxito en nuestra lista para enviar un bonito mensaje a sus seguidores a través de un vídeo en sus Instagram Stories. "Me llega esta noticia de que soy número 1 en España justo en los días en que estoy escribiendo todo lo que viene. Me sirve de combustible saber que las canciones que escribo tienen lugar en las vidas de ustedes", dice.

Camilo celebra su número 1 / Instagram

🇪🇸 FAVORITO #1 en España!!

Esta noche brindo por ustedes!!

Gracias @Los40 !!

GRACIAS TRIBU DE ESPAÑA por dejarme ser parte de sus vidas!!

⛺️🔥 https://t.co/qtcVi5q8Cl — Camilo (@CamiloMusica) August 22, 2020

Aunque el nombramiento de Camilo como el Número 1 de esta semana cuenta también con una divertida anécdota. Óscar Martínez iba a conectar con él para darle la buena nueva por teléfono, pero, según ha podido contar el colombiano a través de Instagram, se quedó dormido y no pudo escuchar la llamada. ¡Te lo perdonamos, Camilo!

Sin duda, este primer Número 1 de Camilo ha supuesto un logro tras su lucha durante las 12 semanas que ha estado circulando por nuestra lista. Pero ahora, tras subir dos posiciones, el parcero al fin puede añadir a su repertorio de certificaciones este logro que refleja el amor que le tiene España a su música.

Y no es de extrañar, ya que se ha convertido en nuestro enamorado favorito. De hecho, así lo refleja en el videoclip de este tema, que ya se ha convertido en una carta de amor a su esposa Evaluna. En las imágenes, podemos ver a un Camilo que muestra una sonrisa de oreja a oreja mientras disfruta de su luna de miel junto a su compañera de vida. ¡Qué bonito es el amor!

Aunque este no es el único hit que cosecha en su discografía. Recientemente hemos podido escucharlo en el remix de Tattoo, el popular tema de Rauw Alejandro, que ahora también se ha colado en la Lista de LOS40. ¿Se convertirá este en su segundo Número 1? ¡Tendremos que esperar para saberlo!

Lo que sí sabemos es que Camilo no puede vivir sin música, y nosotros sin la suya. ¡Enhorabuena!

