40 cosas que no sabías sobre Camilo, por Camilo

1. Nombre completo: Camilo Echeverry Correa.

2. Año y ciudad de nacimiento: Medellín (Colombia), 16 de marzo de 1994.

3. ¿Cómo recuerdas tu primer contacto con la música? Con unos cassettes que había en mi casa de mis padres y con una guitarra de nylon que tenía cuatro cuerdas, y dos estaban reventadas.

4. ¿Cuándo supiste que querías dedicarte a ella? Cuando me di cuenta de que podía hacer cosas que otros no podían con la música y el sonido. Cuando podía sacarme las canciones que escuchaba en la radio con la guitarra y el oído. Ahí me enamoré de eso.

5. La canción que te hubiese gustado componer: una cantidad. Esta mañana, por ejemplo, estaba acordándome de Lucha de Gigantes de Antonio Vega. Me hubiese encantado escribir eso. Nunca se me habría ocurrido.

6. Un género musical que nunca tocarías: ee puedo decir varios en los que creo que no sería capaz porque no tengo el talento para hacerlo. Por ejemplo, el tango, no me siento digno de participar ahí. Pero, ¿que nunca tocaría porque no quisiera? No, me encantaría.

7. Un artista y/o una artista favoritos: de España, Fito y Los Fitipaldis.

8. La música que escuchabas en casa de pequeño: escuchaba a Mercedes Sosa, Facundo Cabral, Atahualpa Yupanqui, Charly García…

9. Una canción con la que estés obsesionada ahora: el problema es que son canciones mías que no han salido, entonces no podría decir. Pero sigo obsesionado con Tutu y la sigo poniendo en el coche todo el día.

10. La que odies escuchar ahora mismo: le pondría next por ejemplo a Cuatro Babys. Me encantan los artistas que están ahí, pero pondría next a la canción.

11. ¿Con qué leyenda de la música colaborarías? Jorge Drexler es una leyenda.

12. El músico que está en tu agenda de contactos: Pedro Capó. Si no lo uhbiese tenido en el Whatsapp, no le hubiese podido mandar Tutu.

13. Si no fueses cantante, serías… cocinero.

14. Una serie que te haya enganchado hasta ver cinco capítulos seguidos: Dark.

15. Un hobby o un deporte favorito: buceo.

16. ¿Tienes mascota? Sí, en casa de mis padres. Es una perrita y se llama Malvina.

17. ¿Eres cocinitas? Sí.

18. ¿Cuál tu plato estrella? Hago taquitos de verduras y un curry muy ricos.

19. Una palabra que defina a tus seguidores: la tribu, sin duda.

20. La red social que más te engancha: Instagram.

21. La red social que más pereza te da: todavía no he logrado articular mi corazón con Tik Tok.

22. Algo que NO soportas, que te pone enfermo: la gente que finge tener interés cuando no lo tiene.

23. Una frase que repites mucho: me repito que las armas que tengo son suficientes. Desde que empecé a verlo de esa manera, me cambió la perspectiva de todo y empecé a tomar riesgos que antes no era capaz de tomar en mi vida.

24. Algo sobre ti que muy poca gente sabe: soy sonámbulo. Camino de noche, me afeito y no me doy cuenta, saco hielos y me quedo dormido con ellos en la sala….

25. Una película (o varias) que te encante: vi una película india independiente tan buena… se llama Photograph. Y la que me ha encantado úlimamente es The Joker. Me hizo entender muchas cosas.

26. Algo que se te da fatal: socializar cuando no quiero sociailzar.

27. Algo (o alguien) con lo que estés obsesionado: hay una japonesa que se llama Marie Kondo y me gusta mucho lo que hace. Me da sueño verla, me gusta cuando habla.

28. Tu personalidad: soy una persona insegura tratando de borrar la inseguridad.

29. Tu recuerdo de infancia más bonito: mis navidades en Medellín.

30. Un juguete (o juego) de infancia: tenía un robot pequeño que se llamaba Nono, un juego de memoria y un carrito pequeñito que todavía lo guardo. El carrito fue el primer regalo que recuerdo que me lo dio mi padre.

31. Lo que echas de menos: que el universo entero fuera un lugar muy pequeño. Cuando era un niño, la cuadra donde yo vivía y el parque de enfrente de mi casa eran más grandes que el mundo que es hoy entero para mí. Echo de menos la percepción de las cosas.

32. Algo de lo que te arrepientas: trato de no arrepentirme de nada pero lo hago. Pero gracias a ese cóctel de cosas de las que me arrepiento estoy viviendo esto hoy entonces no cambiaría nada. Me arrepiento de haber buscado fuera cosas que yo tenía dentro. Ahí perdí tiempo.

33. Tu palabra favorita: cada día cambio. Acuarela.

34. Una manía: un montón. Me como las uñas, tartamudeo cuando estoy nervioso, crujo los dedos, reviso pensamientos en mi cabeza que no son sanos...

35. Tatuajes: sí, tengo un montón. Pueden ser 15. Mi favorito es el del panal de abejas, representa mi casa porque es el oficio de mi familia. Mis padres son apicultores.

36. Un placer oculto (algo que te dé vergüenza reconocer que te gusta): hay un muchacho que sigo en Instagram y se pone un micrófono cerquita y come. Haciendo ASMR. Come cosa y suena toda lo que él se come fuerte. No sé por qué lo sigo porque roza el límite entre que no lo soporto y no lo quiero dejar de ver. Me da como asco y sueñito. Entonces lo veo. Es un guilty pleasure.

37. ¿De cuál de todas tus canciones te sientes más orgulloso de haber compuesto? Tutu. Esa puede ser una de las canciones por las que me sienta más orgullosos en toda mi vida.

38. Si tuvieras que poner un título a tu próximo disco o tema, sería… Acuarela. No, mentira, no sé. No he pensado en el nombre de mi próximo disco, y no tengo afán. Primero quiero verlo y ver qué nombre me dicta él mismo.

39. Pista de lo próximo que traes: *silba* te voy a contar una anécdota. Cuando era pequeño, en Navidad, mi madre hacía una torta fantástica y legendaria. Una vez estaba toda la gente en la casa y mi madre la puso en el horno. Yo estaba muy impaciente porque la torta ya estuviera. La torta crecía gigante. Abrí el horno y la torta se desinfló y se aplastó y quedó como una galleta. Yo lo cerré pensando que volvería a subir pero no subió nunca. Cuando mi madre salió a sacar la torta, era una galleta. Mi padre me dijo: "Óyeme bien, Camilo, y no solo con la torta, en tu vida: nunca abras el horno hasta que la torta esté lista". Ahí está la pista de lo que próximo que viene.

40. Si no fueses Camilo y te lo encontrases, ¿qué pensarías de él? Que tiene un bigote horroroso. No, mentira. Es muy difícil esa pregunta que estás diciendo. Hace un tiempo me la hice y no me caí tan bien. Yo dije: no sé si querría ser su amigo. Me siento una persona muy exitosa en la medida en que creo que ahora la respuesta a esa pregunta es totalmente diferente. Siento ahora que me admiro. Me siento orgulloso de mí. Pero antes no lo era. Es una bendición que ahora sí.