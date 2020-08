Primeras imágenes de Robert Pattinson en ‘The Batman’

La nueva película de Batman ya es una realidad. Matt Reeves, el director de The Batman, lanzó durante la convención virtual DC Fandome el primer trailer de la película protagonizada por Robert Pattinson. El actor, que se ha preparado a fondo para el papel, ha sido el centro de todas las miradas desde que se anunciara su participación en esta entrega.

Al ritmo de Something in the way de Nirvana, la escena nos sitúa en una Gotham oscura, llena de violencia y corrupción en la que entra en juego Enigma, villano y asesino en serie intepretado por Paul Dano. Una versión del personaje nunca vista hasta ahora, como ha indicado el director. A juzgar por el asesinato del alcalde Don Mitchell Jr en este primer clip, será un personaje más sádico.

Estas primeras imágenes nos muestran a un Bruce Wayne atormentado y vengativo, en sus primeros pasos como justiciero y con un nuevo estilo que nada tiene que ver, a simple vista, con el interpretado por Ben Affleck o Christian Bale.

No solo Pattinson hace su aparición estelar, también vemos a Zöe Kravitz en sus inicios como Catwoman, a Jeffrey Wright en la piel del inspector James Gordon y a un irreconocible Colin Farrell como Oswald Cobblepot, alias Pingüino.

Todavía sin fecha concreta de estreno, esta película apunta a ser una de las más comentadas de 2021, tanto por el papel del antiguo vampiro de Crepúsculo como por la trama que rodeará a este Batman alternativo, al que por supuesto no le faltarán ni el batmóvil ni la batcueva, ni su fiel escudero y mayordomo Alfred. ¿Estará a la altura de las expectativas?