Sia anuncia colaboración junto a Doja Cat y Ozuna

Sia estrenó hace tres días Riding on My Bike, una canción benéfica incluida en el álbum infantil At home with the kids. La cantante, muy concienciada y comprometida con las causas sociales, destinará el 100% de los beneficios a la ONG Save the Children.

Esto no es todo, la artista ha revelado durante una entrevista radiofónica que dentro de un par de semanas podremos disfrutar de una colaboración un poco fuera de lo común. ¿Por qué decimos esto? Porque cantará en español en compañía de Ozuna y Doja Cat. ¡Ahí es nada! El artista latino se lo propuso primero a Sia, y la rapera se sumó a la canción después. "Mi manager, que es un genio, me dijo: 'oye, tengo una canción que creo que te vendría bien; te mantendrá relevante'. Le respondí: 'guay, lo que sea... la haré'", ha contado.

La australiana ha manifestado entre risas que no sabe hablar español, pero eso no ha sido un problema para ella. Afortunadamente, su guardaespaldas sí habla nuestro idioma y es quien le ha ayudado con la pronunciación durante la grabación del tema en el estudio. "Me lo pasé muy bien, aunque tardásemos alrededor de 20 minutos en grabar la letra".

La intérprete de Chandelier, que ya es abuela con tan solo 44 años, ha asegurado en redes sociales que la canción (aún sin título) es un bombazo y que la relevancia no le importa en absoluto. Además, dice que este featuring le sirve como excusa para seguir donando a las causas que ella cree oportunas.

Sin duda, su representante tiene buen ojo, pues tanto el puertorriqueño como la estadounidense son dos de los artistas más demandados este año, cada uno en su género. ¿Te imaginas cómo sonará?