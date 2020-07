Sia anuncia que ya es abuela

La cantante Sia ha vuelto a dejar boquiabiertos a todos con un nuevo anuncio relacionado con su vida personal, un terreno en el que la australiana ha acostumbrado a ser muy discreta a lo largo de su carrera aunque en durante los últimos meses haya hecho algunas revelaciones importantes.

Primero, Sia reveló que padecía una extraña enfermedad, motivo por el que las redes se volcaron con ella. Poco después, la cantante hacía una revelación sobre su vida sentimental, afirmando que había tomado la decisión de pasar soltera el resto de sus días, a pesar de que también confesó la tensión sexual que había entre Diplo y ella. Un mensaje al que añadió la noticia de que había adoptado a un adolescente de 16 años, continuando así con su rueda de noticias personales.

Pues bien, tras toda esa información, es ahora cuando realmente Sia ha logrado sorprender a todos con un anuncio de lo más inesperado: ¡la cantante ya es abuela!

Ha sido a través de una entrevista con Apple Music donde la australiana ha comunicado que se ha ampliado la familia porque el menor de sus hijos, que ya ha cumplido la mayoría de edad, ha tenido dos bebés mientras exclamaba: "I’m a f***ing grandma!" De lo que no cabe duda es de que Sia se ha convertido en una abuela súper joven, ya que la artista tiene tan solo 44 años. "Me llaman 'Nana', pero estoy tratando de hacer que me llamen 'Lovey', como a Kris (Jenner)", continuaba bromeando la intérprete de Chandelier en relación a la idea de que le llamen "abuela".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SIA (@siamusic) el 1 Mar, 2019 a las 7:08 PST

Una entrevista en la que también ha habido espacio para las emociones, sobre todo, al tocar el tema del racismo, más de actualidad que nunca por el movimiento Black Lives Matter y sobre el que Sia no duda en posicionarse. Teniendo en cuenta que los dos adolescentes que adoptó la cantante son de raza negra, Sia ha sido una de las artistas que también se ha sumado a las reivindicaciones contra el racismo.

Un momento personal que ha llenado de alegría a la cantante cuando también está viviendo un muy buen momento profesional. Hace tan solo unos días conocíamos su nueva colaboración de la mano de Kenzie, la hermana pequeña de su alter ego Maddie Ziegler con quien también ha vuelto a trabajar al ritmo de Together. Todo ello sin pasar por alto otros trabajos como Saved My Life junto a Dua Lipa o su debut como guionista y directora. ¡Casi nada!