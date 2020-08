Elísabet Benavent estrena manicura para escribir su próxima novela

A Elísabet Benavent le gusta hacer partícipe a sus seguidores del proceso creativo de sus novelas. Nunca desvela mucho, le gusta guardar el misterio, pero sí da las pinceladas suficientes para que sus lectores estén entretenidos mientras llega la siguiente historia.

El próximo libro ya está en marcha y Elísabet ha querido anunciarlo en Instagram con un post muy especial. Ha colgado una foto de su manicura, que aunque a priori no signifique nada, si te paras un minuto a leer lo que dice la autora verás que tiene todo el sentido del mundo.

"Esta manicura, de uñas cortas, solo puede significar para mí, una persona a la que le encanta llevarlas largas, el inicio de la temporada en la que se planta la simiente", escribe. "Ya dejé la tierra en barbecho (descansé mentalmente, me alejé de la idea después de esbozarla, me despedí de la anterior) y la aboné para que fuera fértil (leí, investigué, me documenté cuanto pude, aunque esta parte, en realidad, no se cierre hasta que se termina la novela) y ahora toca... plantar. Regar. Cuidar. Y recoger el fruto".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beta Coqueta (@betacoqueta) el 24 Ago, 2020 a las 10:20 PDT

De esta manera, Beta Coqueta confirma que empieza a escribir la que será el sucesor de Un cuento perfecto en su bibliografía. Ya ha completado la fase previa, pensar la idea, crear los personajes, documentarse y desarrollar la historia que quiere contar. Una vez hecho todo esto toca darle a la tecla y ella se ha dejado las uñas cortas para estar más cómoda durante los próximos y fascinantes meses de trabajo que le vienen.