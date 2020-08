TRAVIS publica ‘The Only Thing’, una canción a dúo con Susanna Hoffs (The Bangles)

Travis, una de las bandas británicas que mejor definió el movimiento del britpop, está a punto de lanzar su nuevo álbum, 10 Songs, que llegará editado por BMG el próximo 9 de ocutubre de 2020. Como adelanto, Travis ya han lanzado canciones como la festiva A Ghost o la ácida Valentine y ahora llega el turno para este preciosa balada que anticipa un disco variadísimo y cuidadísimo.

Se trata de The Only Thing, un tema a dúo con Susanna Hoffs, la legendaria vocalista de The Bangles. Sin duda, una gran y grata sorpresa para los seguidores de la banda que pueden comprobar cómo las voces de ambos artistas empastan a la perfección en una canción emotiva, sincera y

Esta extraña pero acertada colaboración surgió, según relata BMG, cuando el cantante de Travis, Fran Healy, se puso en contacto con la vocalista de The Bangles por Twitter. A Susanna le gusto la voz de Fran y el vocalista y líder de la formación escocesa no niega que creció escuchando a The Bangles.

Fran fue hasta Los Angeles para reunirse con Susanna y ponerle la demo de esta canción, que estaba claramente compuesta para cantarla a dúo. La química entre ambos funcionó y el resultado es palpable.

El videoclip, de nuevo, ha sido dirigido por el líder de la banda, Fran Healy, que también estuvo al frente de los anteriores videoclips de A Ghost y Valentine, los primeros singles de adelanto de 10 Songs.

Travis ha anunciado también las primeras fechas de la gira de presentación de 10 Song, de momento solo en Reino Unido.

La banda, además, grabó hace unas semanas una versión casera y nostálgica de su éxito SING, durante el confinamiento. Puedes ver el resultado más arriba.