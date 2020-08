Beyoncé estrena BROWN SKIN GIRL junto a su hija Blue Ivy

Beyoncé lanzaba el pasado 31 de julio su extraordinario álbum visual The Lion King: The Gift, al que pertenece Brown Skin Girl. En principio, una canción bonita pero sencilla que no acaparó el interés de la crítica, pero que poco a poco se ha ido convirtiendo en una de las favoritas de los seguidores de la cantante.

La letra de la canción podría ser una de las claves del éxito del tema y es que tras la salida del disco, fue una de las más buscadas en el portal de letras Genius. Un himno de empoderamiento racial, como el que recorre todo el disco. En The Lion King: The Gift, Beyoncé explica que quiso "presentar elementos de la historia negra y la tradición africana con un giro moderno y un mensaje universal".

En esta Brown Skin Girl, de la que ahora estrena el videoclip, Queen Bey canta junto a su hija Blue Ivy, para mandar un mensaje claro a las jóvenes de piel negra: Que se sientan orgullosas del color de su piel y de sus raíces.

Además de Blue Ivy Carter, en Brown Skin Girl intervienen el rapero nigeriano WizKid y el artista americano de origen guyanés SAINt JHN.