BTS estrena la otra cara del vídeo de ‘Dynamite’

El lanzamiento de Dynamite, el nuevo single de BTS, ha revolucionado las plataformas digitales. Y es que su videoclip ya supera las 195 millones de reproducciones. ¡Una locura! Pero eso no es todo.

Parece que no es suficiente para la banda, pues se ha animado a estrenar el lado más divertido de este vídeo. Ellos han preferido llamarlo "la cara B". Sea como sea, la imagen con la que abre este videoclip nos muestra a un Jungkook dejándose llevar por los ritmos del tema en su supuesta habitación.

Pero no es el único que se lo pasa en grande, y eso es algo que hemos podido comprobar a través de las tomas falsas que también han recopilado en esta nueva publicación. No hay duda de que las risas protagonizan buena parte del tiempo que los surcoreanos pasan juntos. ¡Y que no falten nunca!

Dynamite presenta una nueva era para la banda, y lo hace con unos ritmos hasta entonces desconocidos en su discografía. Los sonidos disco se apoderan de su primer tema en inglés al completo, con el que no dudamos que ampliarán su éxito (aún más) por el mercado estadounidense.

Pero justo cuando pensábamos que los chicos de BTS ya nos tenían conquistados, aterrizan con un nuevo vídeo que supera aún más nuestras expectativas. De hecho, ha superado las 20 millones de visualizaciones en muy pocas horas. ¿Conseguirán superar su propio logro?

Sea como sea, han dejado claro que la vida es una, y que hay disfrutarla siempre con música y una sonrisa. ¡A darlo todo!