Antonio Banderas da la noticia que todos esperaban: “Estoy curado”

Antonio Banderas celebró su 60º cumpleaños como jamás él hubiese imaginado: confinado. El actor anunció su positivo en COVID-19 hace unas semanas, dando por hecho además que haría su aislamiento correspondiente para así poner a salvo a los de su alrededor.

Ahora el malagueño ha puesto fin a su cuarentena tras anunciar su negativo en la prueba. "Después de 21 días de disciplinado confinamiento, puedo decir que he superado la infección por Covid 19. Estoy curado", señala el actor en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que aparece en la calle pateando, literalmente, al coronavirus.

Pero eso no es todo, y es que nuestro protagonista ha querido aprovechar la ocasión para recordar a todos aquellos que, al contrario que él, no pudieron hacer frente a esta enfermedad. "Va mi pensamiento para aquellos que no lo consiguieron y para los que lo han pasado peor que yo. Ánimo para todos los que están en mitad de la lucha", añade.

Sin duda, el 2020 ha sido una auténtica montaña rusa de emociones para Antonio. Ha recibido su primera nominación al Óscar a mejor actor por su interpretación en Dolor y Gloria, así como también ha sido el elegido para presentar la gala de los premios Goya el próximo 27 de febrero junto a María Casado.

Pero es evidente que la crisis del COVID-19 también ha traído un sabor amargo a este año que comenzaba airoso para el actor. Su positivo así como la situación que atraviesa el país se ha convertido en un claro motivo de preocupación, algo que comparte con el resto de los habitantes en la Tierra.

Ahora no puede evitar celebrar esta tan buena noticia que se ha convertido en un suspiro de alivio para sus familiares, amigos y fans. ¡Felicidades, Antonio!