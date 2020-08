La última entrevista de Évole a Pau Donés estremece: “Jordi, me estoy muriendo”

Jordi Évole estrena en el Festival de Málaga 'Eso que tú me das', el documental sobre su última charla con su amigo Pau Donés. El cantante, que falleció el pasado 9 de junio, llamó al presentador 15 días antes de morir para pedirle que le hiciera una entrevista única:

"Me llamó y me dijo que quería dar una entrevista como nunca se la he dado a nadie, desde un lugar inédito porque 'Jordi me estoy muriendo'. Y le entrevistamos en la Vall d'Aran", confiesa el catalán, muy emocionado, a Esquire. Una charla que define así: "Ha salido de ahí una pieza única, porque no estamos acostumbrados a ver a alguien con una relevancia pública, que decida, en un estado físico ya muy deteriorado, hablar y contarte y abrirse. Se me pone la piel de gallina todavía".

Estaba muy débil ya, nervioso y gruñón

Al recordar el día en que grabaron: "Estaba muy débil ya, estaba nervioso y gruñón. Se levantó de mala hostia. Pero no puede ser de otra manera, no te puedes levantar como unas castañuelas. Fui antes a su habitación, vi como su hija Sara le ponía los zapatos, y me dijo que igual tendríamos que parar varias veces para ir al baño. Tenía prisas por empezar, estaba harto del equipo de realización... él temía no poder hacerla. Que el cuerpo no se lo permitiese".

Sin embargo, lo que parecía que iba a ser una sencilla charla entre ambos, acabó evolucionando a un canto a la vida: "Empezamos a hablar con Pau con un hilo de voz y acabó la entrevista por la tarde cantando. Estuvimos entre 2 y 3 horas por la mañana en su casa y por la tarde en un prado. Pero tuvo los cojones de subir él conduciendo el jeep, e iba enganchado a un gotero. Puso el gotero en el jeep, acostado, y subió conduciendo".

En la entrevista se habló mucho de la vida

Preguntado por el tono de ese encuentro: "No quería hacer una cosa lacrimógena, y él tampoco, y como ambos ya habíamos llorado, en la entrevista tenía que pasar otra cosa. Que no fuera el llanto íntimo de dos amigos que saben que se están despidiendo. Entonces en la entrevista se habló mucho de la vida".

Por todo ello, la define como "la entrevista más única" que ha hecho, porque "es casi imposible que pueda volver a hacer algo así".

Évole, emocionado, acaba narrando que "el día después de la muerte de Pau no podía levantarme. Me vino todo lo vivido".