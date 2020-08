Maluma desvela los secretos que esconden las canciones de 'Papi Juancho'

Desde hace unos días Maluma ha conseguido estar en boca de todos. Después de desaparecer de Instagram de forma repentina por un supuesto conflicto con Neymar, actual pareja de su ex novia Natalia Barulich, el colombiano sorprendía con el lanzamiento de su nuevo álbum Papi Juancho mucho antes de lo esperado.

Un álbum que incluye colaboraciones con artistas como Ñejo, Ñengo Flow, Myke Towers, Yandel y Justin Quiles, además del primer single Hawai, que ya se ha consagrado como uno de los grandes hits de este verano 2020.

Un álbum de lo más personal desde su propio título Papi Juancho, haciendo referencia al nombre real de Maluma: Juan Luis. Veintidós canciones creadas en su mayoría en la cuarentena. "Todo lo que pude hacer durante el confinamiento en Medellín fue trabajar solo en mi estudio", explica el intérprete de Felices Los 4, que continúa: "Por eso este álbum tiene tanto de mi verdadera esencia, porque incidí mucho en eso."

Ha sido en una entrevista para Billboard donde Maluma ha explicado cuáles son las historias que han inspirado algunas de las canciones que incluye Papi Juancho, en concreto, el cantante ha explicado cuáles son los secretos que se esconden tras Medallo City, Vete Vete, Madrid, Cielo A Un Diablo y, por supuesto, de Hawai, la carta de presentación del álbum.

Medallo City

"Esta fue la última canción que hicimos, pero una noche, como a las 2 a.m., estaba con los Rude Boyz y estábamos escuchando música de un músico de Medellín llamado Teo Grajales. (…) Ha estado haciendo música toda su vida, pero es más underground. Hace hip-hop pero con más salsa. Y realmente me identifiqué con su música. Amo el hip hop pero también amo la salsa. Fue la combinación perfecta." Una combinación de estilos puramente latinos junto a ritmos urbanos como el hip hop o el trap suave que han dado como resultado esta canción que lleva por nombre el lugar de nacimiento de Maluma.

Hawái

Hasta ahora es la canción más popular de Papi Juancho y la protagonista de la polémica Maluma – Natalia – Neymar. Sin embargo, el colombiano no ha hecho alusión a nada relacionado con ese asunto en la explicación de cómo surgió Hawai, uno de los pocos temas del disco que fueron creados antes de la cuarentena y uno de los favoritos del artista. "Fue escrito en un campamento de canciones en Hawai. Entonces la canción llegó a Edgar Barrera y me la mostró. Me enamoré del coro de introducción y escribí el verso. Cuando terminé de grabar, llamé a mi gerencia y dije: "Chicos, tengo el primer sencillo". Y ese fue el inicio de este proyecto de Papi Juancho. Fue una de las pocas canciones que grabé antes de Covid. Y es una canción muy real, muy del corazón, con buena letra y buen contenido. La verdad es que me aburro del mismo reguetón de siempre. Es bueno agregar contenido lírico a las canciones." En sus propias palabras, es una de sus favoritas.

Vete Vete (feat. Ñejo y Dalmata)

Una de las canciones que esconden una historia real tras la colaboración, para la cual hay que remontarse a cuando Maluma tenía 14 años: "Es especial porque Ñejo y Dálmata no había hecho una canción como esta en mucho tiempo, y siempre fueron una gran fuente de inspiración para mí. Cuando era pequeño, me colaba en todas las dulces 15 fiestas para verlos. Una noche, cuando tenía 14 años, me metí en una fiesta y me subí al escenario con Ñejo. El guardia de seguridad me iba a echar, pero me permitió quedarme. Yo estaba tan atrevido que él llevaba un pendiente de oro, una clave de sol de oro, y le pregunté si me la daría, y lo hice. Ahí fue cuando comenzó mi carrera." Lo más curioso es que Ñejo recordaba la historia, pero no se había dado cuenta de que aquel adolescente era Maluma.

Madrid

La canción dedicada a los fans españoles de Maluma. "La Escribimos entre Myke Towers, Edgar Barrera, Kevin, Chan y yo. Inicialmente, lo escribí, pero sentí que necesitábamos a alguien de la nueva generación allí. Creo que el más fuerte es Myke Towers y se emocionó. Realmente lo provocó. La canción dice: "No te he olvidado desde que te fuiste a Madrid". Trata de la soledad y el dolor. La canción era de clase muy alta, demasiado dulce y Myke realmente trajo la calle a ella”, explica Maluma a Billboard.

Cielo a un Diablo

Una de las canciones más descaradas de este nuevo álbum del colombiano y que él mismo presenta así: "Me gusta esta canción porque dice la verdad. El chico está siendo totalmente honesto, le pregunta por qué se enamoró de él, si sabía cómo era; a ella le gustaba porque era un chico malo. Entonces él dice: "No le pidas el cielo a un diablo". Es una canción oscura, pero también muy comercial y estoy seguro de que muchos de nosotros pasamos por eso."

Cinco de las piezas claves de Papi Juancho, un álbum que rompe en cierto modo con anteriores trabajos de Maluma y en el que experimenta con sonidos distintos a los que habíamos escuchado del artista. Un álbum en el que, además, no faltan las referencias a este extraño 2020, fuente de inspiración del proyecto en sí.