Maluma desparece de Instagram y Neymar es el responsable

Maluma ha hecho borrón y cuenta nueva. Y es que el colombiano ha sorprendido a todos sus followers cerrando su perfil de Instagram, en el que era de lo más activo, sin previo aviso.

Es indudable que Maluma es uno de los artistas del momento, tanto que está trabajando en su primera incursión en el cine de la mano de Jennifer López. Pero, además del éxito profesional, es uno de los hombres considerados más sexys del panorama musical internacional. Sin embargo, nadie está libre de sufrir mal de amores y sus consecuencias, ni siquiera "Papi Juancho".

¿Por qué Maluma ha desaparecido de Instagram? Precisamente los asuntos del corazón aparecen como principales responsables. Y es que la modelo Natalia Barulich, ex novia del cantante con la que tenía una muy buena relación tras la ruptura, es ahora la novia del futbolista brasileño Neymar tras haber pasado dos años junto al intérprete de Felices los cuatro.

A pesar de todo, no parece que el colombiano haya pasado página del todo o, al menos, no está dispuesto a soportar cierto tipo de cosas. Y es que, todo apunta a que Maluma ha dicho “basta” marchándose de la red social después de que Neymar publicase un vídeo cantando el último single del artista, Hawai, en una actitud un tanto bromista y en compañía de sus compañeros de equipo de fútbol que no ha debido sentar muy bien a Maluma Baby. Algo que se acentúa aún más si tenemos en cuenta que la letra de la canción habla de un amor pasado con frases como "Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero. Pero eso no cambiará que yo te vi primero."

Que Maluma cerró Instagram porque Neymar estaba cantando la canción que él compuso para Natalia, y la Natalia ahora está con el Ney, pero Maluma era amigo de Neymar, y lo mejor es que... ya vieron quién está al lado del Ney? ICARDI! JAJAJAJAJA pic.twitter.com/nFWwp7JYSA — Alvernia 15 (@angiealvernia) August 19, 2020

Una canción que muchos no ponen en duda que vaya dedicada, precisamente, a Natalia Barulich, sobre todo si se tiene en cuenta que la ex novia de Maluma hizo un viaje a Hawai al poco de terminar su relación con el cantante.

Una polémica que ha dividido a las redes sociales entre los partidarios de uno y otro, con opiniones de todo tipo y convirtiendo a Maluma en trending topic mundial. Por supuesto, Twitter se ha llenado de bromas y memes al respecto, así como infinidad de alusiones a canciones como "dos hombres y un destino" o Ella y yo.

No sabemos cómo acabará esta historia sobre la que Maluma aún no se ha pronunciado, pero lo que sí esperan sus fans es que vuelva, cuanto antes a Instagram.