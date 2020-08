Halsey regresa a ‘Badlands’ con el lanzamiento de su primer disco en directo

Desde hace varios días, Halsey ha estado subiendo publicaciones a Instagram de su verano con pies de foto que contenían versos pertenecientes a las canciones de Badlands, su primer LP.

"All we do is drive" (Drive), "There's no use crying about it" (Castle), "we don't feel like outsiders at all" (New Americana) y "please stop, you're scaring me" (Control) han sido las cuatro frases que que han hecho saltar todas las alarmas.

Los seguidores de la cantante han estado toda la semana inquietos y confusos preguntándose qué tipo mensaje estaba mandando. ¿Qué significaba? ¿Acaso estrenaría el vídeo de Drive que nunca publicó en 2015, u otra cosa? Finalmente, la estadounidense ha revelado el acertijo.

La cantante ha querido celebrar el quinto aniversario de su álbum debut con otro debut, es decir, publicando su primer disco grabado en directo. "No más secretos! Después de 5 años, volvemos a Badlands. Este viernes 28 de agosto publicaré mi primer disco en vivo: Badlands (Live From Webster Hall)", ha anunciado en sus redes sociales.

La intérprete de Be Kind deja a un lado Hopeless Fountain Kingdom y su más reciente disco Manic, al que aún le faltan fechas de gira por recorrer, para invitar a sus fans a evadirse de nuevo en Badlands, un estado mental y un lugar alejado de cualquier pandemia. A esto se suma también la publicación de I Would Leave Me If I Could, su primera colección de poemas escritos por ella misma, el cual estará a la venta a partir del 10 de noviembre.