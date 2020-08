El canadiense Abel Makkonen, más conocido como The Weeknd, ha hablado sobre cierta letra machista escrita en el pasado. Tenemos que remontarnos a 2015, cuando estas pasaron desapercibidas en su tema The Hills. Ahora, muchos se han sentido ofendidos y las han tachado de misóginas y machistas.

“I just fucked two bitches 'fore I saw you/Acabo de follarme a dos putas antes de verte”, dice la canción. En la entrevista de Esquire le preguntaron si realmente era un reflejo de él mismo, a lo que The Weeknd respondió: “Es definitivamente un personaje. Cuando escuchas algunas de las cosas drásticas te das cuenta”.

The Weeknd sobre las letras machistas de su pasado: “Es un personaje”

“Me refiero, por eso es tan complicado, porque soy yo cantando las palabras: es mi texto”, añadía el canadiense. Y continuaba: “Es como cuando quieres que alguien se sienta de cierta manera. Quieres que se sientan enfadados. Que se sientan tristes. Quieres que sientan. Nunca es mi intención ofender a nadie”.

El cantante achaca este complejo concepto a su faceta de escritor: “A veces escribo una canción y no está en mi cabeza. La escribo para otra persona, pero al final acabo cantándola yo”.

Ver esta publicación en Instagram over now. friday. @calvinharris Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 22 Ago, 2020 a las 12:05 PDT

Y no se quedó en una simple justificación. The Weeknd dijo: “Quiero escribir un disco para una artista femenina. Tengo una visión entera de The Weeknd. Pero supongo que es como... ¿Por qué quiero escribir para otra persona?”.

De momento, esperamos ansiosos su colaboración con Calvin Harris, ‘Over Now’, preparado para este 28 de agosto. ¡Las expectativas están altas!