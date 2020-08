The Weeknd y Calvin Harris prometen una de las canciones del año: 'Over Now'

La época gloriosa de los featurings que estamos viviendo no deja lugar a dudas de que "la unión hace la fuerza". Sin embargo, cuando lo que se avecina es una colaboración entre The Weeknd y Calvin Harris la expectación se convierte en máxima.

Así ha ocurrido cuando ambos artistas han anunciado el lanzamiento el próximo viernes 28 de agosto de Over Now, la primera colaboración entre The Weeknd y Calvin Harris, ambos expertos absolutos en crear números uno en las listas de éxitos de todo el mundo. La última muestra de ello es tan cercana como que el canadiense lleva 21 semanas en lo más alto de Billboard gracias a su hit Blinding Lights, actualmente en el puesto 14 de la lista de LOS40. Por no hablar de que el intérprete de Starboy suma casi 64 millones de oyentes mensuales en plataformas como Spotify.

Una colaboración sobre la que aún no tenemos pista alguna sobre cómo sonará, aunque lo que está claro es el enorme hype que despertaron el DJ y el cantante al publicar un foto juntos en Instagram algunos días atrás, donde aparecían sujetando varios vasos y acompañada por el texto "No te confundas demasiado".

Ver esta publicación en Instagram don’t get too confused... Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 20 Ago, 2020 a las 1:19 PDT

Sea una pista o no sobre lo que se aproxima en esta nueva canción, de lo que no hay duda ya es de que los que se aventuraron a apostar por una colaboración entre los dos artistas acertaron de lleno. Un tema sobre el que no se conoce aún nada sobre cómo sonará, pero del cual ya, tanto The Weekend como Calvin Harris, han compartido algunas imágenes en sus perfiles sociales. En una de ellas aparece el intérprete de In Your Eyes de una forma algo fantasmagórica y misteriosa, en la segunda podemos ver un eclipse y en la última una figura gigante caminando por una ciudad como si de Godzilla se tratase.

Ver esta publicación en Instagram over now. friday. @calvinharris Una publicación compartida de The Weeknd (@theweeknd) el 22 Ago, 2020 a las 12:05 PDT

Aún tendremos que esperar hasta el viernes para poder disfrutar de Over Now, una canción que apunta a gran éxito global, sobre todo, si tenemos en cuenta el momento inmejorable a nivel profesional que atraviesa The Weekend, especialmente importante en Norteamérica. Esto sumado a la gran reputación de Calvin Harris, responsable de grandes colaboraciones convertidas en hits internacionales como One Kiss con Dua Lipa, Promises junto a Sam Smith o Feels en compañía de Pharrell Williams, Katy Perry y Big Sean, augura que el triunfo de Over Now está más que asegurado.

¡Se avecina nuevo gran éxito internacional!