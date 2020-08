Carlos Marco comparte su experiencia como positivo en COVID-19: “Tuve que exigir que me viera un médico”

Sin duda, la crisis del coronavirus no está afectando a todos. Y si no que se lo digan a Carlos Marco, que ha compartido cómo ha vivido su positivo en la enfermedad, reflexionando sobre la importancia de la responsabilidad individual.

Todo ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando el cantante apareció de nuevo en su cuenta de Twitter para explicar el motivo de su ausencia. "Di positivo de COVID cuando volví a Madrid hace 2 semanas. Tuve 2 días de fiebre y tos y se me fue el gusto y el olfato", explica.

Pero no todo queda ahí. "He tenido la suerte de ser una de las personas que lo pasa con síntomas leves, pero he podido comprobar que necesitamos responsabilidad individual una vez damos positivo o mostramos síntomas. Nadie ha hecho seguimiento de mis contactos, no me dieron el resultado de la prueba que se quedó olvidada hasta que yo mismo insistí varias veces, de hecho, cuando llegué a urgencias con todos los síntomas hecho un trapo, me dijeron que me fuese a mi casa y me tomara un ibuprofeno, tuve que exigir que me viera un médico (urgencias estaba vacío, solo estaba yo) y ya me hicieron la PCR", continúa para denunciar el nuevo método que ha adoptado los dirigentes del país para hacer frente al virus.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Carlos Marco (@soycarlosmarco) el 11 Ago, 2020 a las 10:52 PDT

Carlos continúa explicando que fue él el que llamó a la seguridad social para recibir un parte de su positivo, pues no pudo conseguirlo a través del hospital. También fue él el que se encargó de contactar con las personas con las que estuvo en contacto para comunicarles el positivo. "La seguridad social me dio la baja, y me dijo que me aislara, pero no me van a hacer prueba para comprobar que ya no contagio el virus", desvela.

No obstante, el cantante ha optado por comprar un test para comprobar cuál es su situación actual y ha descubierto que, finalmente, ya no tiene el virus activo y, por lo tanto, no contagia. "Así que os animo a tener responsabilidad individual si dais positivo, ya que no siempre podemos esperar que las cosas se hagan de la manera que pensamos, y tú o yo podemos tener suerte y no tener casi síntomas, pero a otro le puede arruinar la vida el virus. Llevemos la mascarilla", concluye.

Sin duda, el coronavirus ha marcado un antes y un después en las vidas de millones de personas alrededor del mundo. Ahora está en nuestras manos tener la precaución necesaria para intentar frenarlo.