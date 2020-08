Lola Índigo, Dua Lipa, BLACKPINK y Katy Perry llenan la semana de Girl Power

Con el calor que se ha repartido por todas las provincias de España, hay pocas cosas que puedan refrescarnos. Pero los nuevos temas de nuestros artistas favoritos sí pueden hacerlo. Y es que si el pasado viernes 21 de agosto fue el turno de Sebastian Yatra, BTS y Karol G, entre otros, ahora le toca a otra larga lista de referentes musicales.

Este viernes 28 de agosto le toca al Girl Power. Lola Índigo, Katy Perry, BLACKPINK, Selena Gomez y Dua Lipa son solo algunas de las artistas que han decidido llenar nuestras playlists de temas de lo más frescos. ¡Escúchalos!

Viernes 28 de agosto

Lola Índigo, Danna Paola, Denise Rosenthal - Santería. El retorno de las brujas ya está aquí. La granadina se ha aliado con referentes de México y de Chile para lanzar una canción de ritmos latinos con la que muchas se podrían sentir identificadas. Santería llega como un tema de mujeres empoderadas que lanzan también un mensaje de empoderamiento, sobre todo, cuando se llega a la ruptura de una relación.

BLACKPINK, Selena Gomez - Ice Cream. Se acabó la espera. Ya está aquí el que quizás haya sido el tema más esperado de la semana. Y sí, las surcoreanas han superado todas las expectativas. Aterrizan con una colaboración de ritmos pop y hip-hop junto a Selena, que aporta un toque más especial. Las artistas comparan sus "corazones fríos" con el dulce de los helados, así como también hacen referencia a algunos elementos de estos snacks para referirse a su enamorado/a.

Dua Lipa, The Blessed Madonna, Gwen Stefani, Mark Ronson - Physical (Remix). La británica ha publicado Club Future Nostalgia, una recopilación de remixes de los temas de su álbum con grandes referentes musicales. Con la unión de estas voces nada podría salir mal, y así ha sido. La exitosa cantante de pop ha contado con la colaboración de Mark Ronson para dar vida a una nueva versión de su hit internacional Physical. Con sus participantes, escuchamos unos ritmos aún más ochenteros procedentes del teclado del productor que lo convierten en un hit de lo más nostálgico.

Katy Perry - Tucked. La solista acaba de publicar su nuevo álbum Smile, y con él ha llegado un repertorio de lo más variopinto. Una de las nuevas canciones que podemos escuchar es Tucked, que se presenta con unos ritmos disco que hasta entonces apenas nos habría ofrecido. El tema habla de imaginar una relación con tu "crush", que, de hacerse realidad, sería un completo error.

Agoney - Edén. El que también ha estrenado disco es Agoney, y llega con el sencillo Edén. Con una temática oscura, unos ritmos pop muy downtempo, el cantante nos vuelve a mostrar su potencia vocal emitiendo unos agudos que pocos podrían superar. La canción habla del desamor, de esa necesidad de alejarse de una persona que no nos hace bien.

Rauw Alejandro, Dalex, Lenny Tavárez, Farruko, Anuel AA, Sech, Dímelo Flow, Justin Quiles - Elegí. Si pensabas que Rauw Alejandro ya nos había ofrecido todo su talento con Tattoo, estabas completamente equivocado/a. Ahora llega con un elenco de referentes urbanos con los que parece haber creado el que se convertirá en un nuevo hit internacional. Y no, no cabe ninguna duda de que lo será. ¡A perrear!

Calvin Harris, The Weeknd - Over Now. Para los amantes de los sintetizadores y los sonidos ochenteros, el DJ y el solista traen una balada que sigue fielmente esta estilo. De hecho, podríamos decir que se asemeja a los sonidos del estribillo de Versace On The Floor de Bruno Mars. Over Now habla de ese deseo de volver a amar y sentir calor en tu corazón. ¿Te sientes identificado/a?

Otros de los artistas que no han podido evitar llenar nuestro verano con sus nuevos temas son CNCO con Beso, Kidd Keo y Sick Luke con Vamonos, De La Ghetto y Nicky Jam con Sube La Music, Despistaos con Inseparables, La Oreja de Van Gogh con Durante Una Mirada, Topic, A7S y Lil Baby con Why Do You Lie To Me y Thalía y Myke Towers con La Luz.