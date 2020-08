Lao Ra concluye su trilogía con ‘Suena Taz’: mira el vídeo

No todo lo que brilla es oro

No todo lo rojo es pa’ el toro

Lo vuele rosao’ el cloro

Entre mas quiero me enredo

El amor me toma el pelo

Lo lindo se pone feo

Te vi, Te vi, Te vi

Yo salto aquí del vuelo

Pa ti, pa ti, pa ti

No es en serio

Nada es serio

Dale mas, dale mas

Tirate a las demás

'Chale sal, ‘chale sal

Pa' que me duela mas

Suena taz, suena taz

Dale mas, dale mas

Follate a las demás

Dispara, dispara

Pa' que no duela mas

Suena taz Suena taz

De rodillas le pido a los santos

Que a mi vida no traiga el su encanto

Que por poco me ahogo en mi llanto

No, no, no por favor que se detenga

Dicelo, que se vaya que no venga

Juro, te pongo flores como ofrenda

Maldigo, maldigo los sentimientos

Pesan tanto como el cemento

Cuando el tiempo esta lento

Y te carcome el cuerpo

Maldigo , maldigo los sentimientos