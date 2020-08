Roberto Leal anuncia que tiene coronavirus y ‘Pasapalabra’ encuentra un sustituto

El coronavirus sigue causando estragos en televisión. Si hace solo unas semanas algunos presentadores de Telecinco tenían que ponerse en cuarentena por el positivo de Marta López, ahora es en Antena 3 donde han tenido que activar sus protocolos de actuación. Y es que Roberto Leal ha comunicado en sus redes sociales que tiene Covid-19.

"A los que me estáis preguntando, os cuento que mientras estaba en casa de vacaciones, he dado positivo en Covid-19. Estoy muy bien. Tuve síntomas leves y me estoy recuperando. En cuanto pase la cuarentena volveré a la carga", ha explicado el presentador en su cuenta oficial de Instagram.

¿Y qué pasará con Pasapalabra mientras tanto? Pues bien, Antena 3 no ha parado las grabaciones del concurso. En su lugar, ha buscado a otro presentador para que conduzca el programa mientras Roberto Leal cumple con los días de cuarentena estipulados.

"No os preocupéis, Pasapalabra sigue on fire. Mi compañero Manel Fuentes será el encargado de ponerse al frente hasta que vuelva. ¡Gracias, Manel!", ha dicho. "Mucho ánimo a todos los que estáis pasando también por esta situación. Fuerza".