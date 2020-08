Elton John, contra los éxitos actuales: "La mayoría de las que están en las listas no son canciones reales"

Elton John es uno de los compositores y artistas más grandes de las últimas décadas. Es uno de los que ha elevado el pop a categoría principal y lleva años cultivándolo con gran dominio. De hecho, ha participado en el último disco de Lady Gaga con Sine From Above, uno de los grandes hits de Chromatica más esuchados en plataformas digitales.

Sin embargo, el músico británico ha desatado la polémica recientemente con unas declaraciones en las que ha arremetido contra las canciones que llenan las listas de la música más escuchadas alrededor del mundo. En unas declaraciones recientes para la BBC radio 6, el músico ha asegurado que prefiere los artistas que se encargan de escribir su propia música.

“Me gusta la gente que escribe canciones. Y hay muchas personas que lo hacen, pero muchas de ellas no se escuchan en la radio porque son demasiado sofisticadas y tenemos canciones hechas por un ordenador todo el tiempo y eso no me interesa”.

Por este motivo, John ha resaltado el trabajo de un cantautor en concreto. Se trata de Conan Gray, autor del tema Heather, que actualmente ocupa el puesto 12 del top 50 de Spotify en Estados Unidos. Se trata, según dice, del único artista en la lista cuya autoría se atribuye solamente a una persona. También ha tenido palabras de elogio para el músico Father John Misty.

Sobre el resto de artistas presentes en la lista, el artista es claro, y critica la música creada a partir de uno o varios productores o, lo que considera aún peor, a partir de un ordenador. En algunos géneros es común que varios productores se involucren en una pieza para trabajar beats y samplers. “En todos los demás hay cuatro o cinco escritores en una pista. Miras la mayoría de los discos en las listas, no son canciones reales. Son pedazos y piezas y es agradable escuchar a alguien escribir una canción adecuada".

Debido a la crisis sanitaria, Elton John se vio obligado a posponer las actuaciones de su gira de despedida, pero ya está pensando en cómo y cuándo volverá a retomarlas. “Por más difícil y frustrante que sea para mí y la banda, es mucho más frustrante para la gente que está en el equipo, que depende de su trabajo para su sustento, desde los que giran hasta las personas que hacen el catering. Todos se ven afectados por eso y, desafortunadamente, seremos las últimas personas en regresar al trabajo porque tocamos en lugares grandes", agregó.