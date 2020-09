Te presentamos a María Becerra, la youtuber que se ha ganado un hueco en la industria urban

¿Quién es María Becerra? Tal vez ya sepas quién es la influencer del momento, hayas escuchado alguna de sus canciones o entretenido con sus videos de Youtube. O tal vez, no tienes ni idea de quién estamos hablando. Te contamos su trayectoria y proyectos hasta la fecha.

Empecemos por el principio. Esta argentina nacida en el 2000 comenzó subiendo vídeos a Facebook con tan solo 12 años. Uno de sus vídeos era un monólogo en tono de parodia que se hizo viral consiguiendo un millón de visitas en horas. ¡Menos mal que su amiga le suplicó que lo subiera! Pronto, saltó a Youtube para seguir creando contenido: grabando challenges, respondiendo Q&A’s y enseñando parte de su vida en esta plataforma. Hoy en día, tiene acumulados 2,8 millones de suscriptores, convirtiéndose en una de las celebridades digitales de su país.

Pero su gran deseo y objetivo era dedicarse a la música. Por eso, creó su segundo canal de Youtube. Con un contenido totalmente diferente, enfocado 100% a la música. Este pasado 2019 fue el año en el que lanzó 222 su primer EP de tres canciones: Dime Qué Hago, Nada de Amor y Tu Lady. Su estilo urban mezclado con sus letras íntimas y personales han conseguido enamorar a sus fans.

A finales de noviembre ese mismo año sacaba High, su single más exitoso hasta la fecha con 47 millones de reproducciones en Youtube. Tanto es así, que Lola Índigo y Tini Stoessel han querido trabajar con la argentina para lo que ellas han etiquetado como #HIGHREMIX. Ya han publicado el teaser oficial y ¡tiene buenísima pinta!

La cantante, que empezaba este 2020 con buen pie, no ha dejado de trabajar en lo que más le gusta. Regalándonos temas como Perdidamente, MOON o Tú me lo haces fácil. Becerra admira a artistas como Natti Natasha, Whitney Houston y Cardi B entre otros. De ellas absorbe la inspiración transformándola en los géneros que más le interesan: rap de la vieja escuela, reguetón y el hip-hop.

Su historia suena al perfecto cuento de hadas moderno, pero no es toda la realidad. María ha hablado públicamente de su desagradable historia en el colegio en una entrevista a Infobae. “Siempre fui muy tímida. En el colegio sufría de bullying; sin duda era a la que más molestaban de la clase. Eso hizo que me cerrara mucho hasta que empecé con lo de los videos y me convertí en otra persona”, contaba para explicar esa etapa tan injusta.

Te presentamos a María Becerra, la youtuber que se ha ganado un hueco en la industria urban

Eso quedó en el pasado. Ahora se centra en su pasión y se abre puertas por el mundo cumpliendo su sueño. Con suerte, pronto se pasará por España para presentar futuros proyectos.