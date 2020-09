DJ Nano, emocionado tras su fichaje por LOS40: “Poca gente es consciente de lo que supone esto para mí”

La noticia del fichaje de DJ Nano por LOS40 en esta nueva temporada ha sido, sin duda, una de las más sorprendentes de este año. Y es que nuestro público más dance contará con uno de los mayores talentos del género a nivel internacional para presentarles World Dance Music. ¡Sesiones de pura adrenalina!

Aunque la familia de LOS40 no somos los únicos emocionados de recibir esta noticia. El DJ ha compartido las primeras palabras de esta excitante etapa que supondrá un antes y un después para su trayectoria. Y no lo decimos nosotros, sino el propio madrileño.

"Poca gente es consciente de lo que supone esto para mí. Hace aproximadamente 20 años, comenzaban mis primeros contactos con el mundo de la radio. Una emisora creada por 4 chavales, con ganas de divertirse de comerse el mundo y amantes de la música de baile.. creaban Loca Fm en un sótano de la ciudad de Madrid y entre esas filas estuve más de 10 años haciendo radio casi a diario con un programa llamado One Moment In the Sky (Omits) el cual me sirvio a parte de para vivir unos años inolvidables con todo el equipo y oyentes.. para tener una historia de amor infinita con la radio", señala nuestro protagonista. Pero no todo queda ahí.

"Finalizada esa etapa, recibí una llamada que jamas se me olvidara, la cual me ofrecía la incorporación en el grupo de comunicación más importante del país y la posibilidad de tener mi propio Show nada más y nada menos que en Maxima Fm (Así nacía BienBailao). Desde entonces he sido muy feliz con mis compañeros y todo el equipo humano que allí trabaja", añade, aunque lo mejor está por venir.

"Hoy arranca con esta noticia, un sueño para cualquier Radio Dj del mundo, que no es otro que el ponerme a los mandos del programa de música Dance de habla Hispana mas escuchado en el mundo, emitido a través de FM en más de 14 países repartidos en Latinoamérica, Estados Unidos y España... World Dance Music (WDM). Pronto se dará toda la información sobre el arranque del programa y su contenido. Gracias a la dirección de Los40 por confiar en mí", concluye.

DJ Nano cuenta con una larga trayectoria radiofónica, por lo que es evidente su amor por este medio de comunicación. En LOS40 no hemos podido dejar pasar esta oportunidad de tenerlo en nuestro equipo, para que así continúe su legado de transmitir esta pasión innata por la música y por evadir a nuestros oyentes a través de ella.

El madrileño se pone a los mandos de un "nuevo y renovado" World Dance Music, que sonará cada sábado de 22:00 a 23:00 horas. Y tú, ¿te lo vas a perder? ¡Bienvenido a la familia, Nano!