La foto post-parto de Katy Perry que lanza un poderoso mensaje a las mujeres

Dicen que los niños vienen al mundo con un pan bajo el brazo pero lo que el refranero no suele decir es que también vienen con una importante carga de secuelas físicas para el cuerpo de la mujer. La primera foto post-parto de Katy Perry ha servido para mandar un poderoso mensaje a millones de mujeres en todo el mundo al mostrar una realidad muy habitual tras un embarazo.

La californiana utilizó su perfil oficial en Instagram para publicar una fotografía hecha ante el espejo del baño en el que muestra su cuerpo tras dar a luz. Hace unos días tanto ella como su pareja Orlando Bloom daban la bienvenida a su primer hija conjunta: Daisy Dove Bloom.

Las curvas que marcaron buena etapa de su carrera musical se han visto ahora acentuadas tras el embarazo. Una fotografía que ha sido ampliamente aplaudida por todo el mundo ya que muestra lo que suele ser habitual tras un parto (aunque siempre hay mujeres que recuperan mejor o peor su figura).

La solista californiana no ha tenido reparos en mostrar una imagen que dista bastante de ser glamourosa pero que encierra un mensaje body-positive muy importante para la sociedad actual. Y lo más importante es que lo ha hecho con total naturalidad e incluyendo incluso un cachondo guiño a los recientes MTV VMAs 2020.

Katy Perry ha etiquetado en su publicación a Frida Mom, la marca de la lencería para mamás post-parto que la intérprete luce en las imágenes. Desde su cuenta de Instagram también han agradecido a la cantante su valentía por la fotografía.

"Y el VMA a Mejor Vestuario es para Katy Perry en nuestras bragas tipo short (No hemos podido ser ecuánimes). Gracias Katy por poner el foco en la realidad del post-parto" escribían en la red social con una captura del storie de la propia californiana.

No cabe duda de que la solista está viviendo uno de los momentos más felices (aunque agotadores física y mentalmente) tras la llegada de su bebé y la publicación de su nuevo álbum de estudio, Smile. De hecho una de las canciones de este trabajo, It's not the end of the world, acompaña musicalmente la citada fotografía.