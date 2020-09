Cristina Tárrega impacta con su mascarilla que divide a sus seguidores

La mascarilla se ha convertido en un complemento más de moda. Ya que hay que usarla de manera obligatoria, ¿por qué no hacerlo con glamour y siguiendo las tendencias? Lady Gaga nos ha demostrado en los últimos premios de MTV, que pueden dar mucho juego.

Lo cierto es que ahora las vemos de todas las formas, colores y estampados y aunque empezamos a acostumbrarnos a ellas todavía hay alguna que llama la atención sobre el resto. Bien lo sabe Cristina Tárrega que ha recibido un aluvión de preguntas sobre la suya que no es de las más habituales.

“De vuelta del paraíso 😭😭😭 se acabó...mañana💪💪💪#sevanlasvacaciones”. Se ha despedido de las vacaciones con una fotografía que ha llamado la atención por su falta de maquillaje. Muchos han señalado que al natural está mucho más guapa. Pero, la atención, se ha centrado, sobre todo, en la mascarilla que llevaba. Totalmente transparente que le cubría medio rostro.

“Mascarilla perfecta para gente sorda o para profes, como yo, para que se lean los labios. Me encanta! Ya informarás, muchas gracias! 👏👏👏”, escribía una seguidora. Y es que mantener el rostro visible permite leer los labios o pintarlos, como exponían otras que han visto como este nuevo complemento les ha privado de parte de su maquillaje habitual.

Las preguntas sobre esta mascarilla se han multiplicado. “Cristina...gracias a ti he visitado la web y he descubierto dicha mascarilla. Quisiera saber si de verdad no se empaña con el vaho y si es cómodo usar gafas con ella. Gracias”, preguntaba otra de sus seguidoras.

“Es la pera no se empaña y puedes llevar gafas”, contestaba ella que ya la ha usado. No tardaban en compartir toda la información sobre el complemento en cuestión: “Certificado DE LA DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE de la Mascarilla dispositivo médico AllegraMask MED que se puede descargar desde www.gmpubliexpres.com”. Eso sí, es más cara que las higiénicas del supermercado. Esta mascarilla cuesta 24,08 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cristinatarrega (@cristinatarrega) el 30 Ago, 2020 a las 9:35 PDT

Claro que muchos, como Mar Montoro, se han llevado un susto al verla: “Coño, Cris, que susto me has dado! Con el cable de los auriculares y la mascarilla transparente, pensaba que te habían ingresado!!🤦🏻‍♀️😅. “Eres muy fuerte…”, añadía Carolina Sobe.