La irreal colaboración de Taylor Swift y Cardi B: “No lo vi venir”

Normalmente tenemos que esperar hasta final de verano y hasta final de año para disfrutar con las mezclas de las canciones que han marcado el año. Pero el talento ya no está solo en los grandes productores de Youtube sino que TikTok ha destapado el tarro de las esencias. Eso es justo lo que ha sucedido con la irreal colaboración de Taylor Swift y Cardi B.

Su responsable, una tiktoker llamada Niam Hadkins, está arrasando en las redes no sólo por su gran parecido con la solista de Pensilvania (Estados Unidos) sino porque con el mashup que está acumulando millones de visualizaciones desde su estreno.

En estos momentos son casi 2 millones de visualizaciones en apenas 48 horas de la colaboración que ha creado mezclando los hits WAP de Cardi B y You belong with me de Taylor Swift. Un hit que ha inspirado a millones de personas no solo por su música sino también por su espectacular coreografía en la que imita a la perfección los movimientos de las estrellas del pop y del rap.

Niam estaba tan convencida de que había dado forma a un temazo que quiso compartirlo con sus dos protagonistas. Y de hecho la rapera no ha tardado en contestar gracias a una cuenta de fans de Taylor Swift que subió el contenido a Twitter.

"No lo vi venir" ha escrito Cardi B en su perfil oficial en esa red social haciéndose eco del tremendo éxito que se ha formado con la mezcla de estas dos canciones de tan diferentes géneros.

No es la primera vez que una canción de Taylor Swift protagoniza un mashup viral en este 2020. A comienzos de este año ya triunfó en las redes su 'colaboración' con Dua Lipa. Subido a YouTube por Holyreputation Mashups, el mashup coloca la voz de Swift de Miss Americana sobre la base musical ochentera de Physical.