Así suena el mashup de Dua Lipa y Taylor Swift que está triunfando en Internet

¿Alguna vez habías imaginado una colaboración entre Dua Lipa y Taylor Swift? Bien es cierto que el momento de dar esa noticia aún no ha llegado, para disgusto de muchos. Sin embargo, a través de Internet hemos encontrado la forma perfecta de unir las canciones de estas dos grandes artistas. ¿Cómo? ¡Con un increíble mashup!

El último single de la británica, Physical, y nuevo adelanto de su próximo álbum Future Nostalgia tiene al mundo absolutamente alucinado. Dua Lipa parece haber dado en el clavo rescatando la fórmula de la música disco y adaptándola a nuestros tiempos, algo con lo que ya dejó boquiabiertos en Don’t Start Now. Por otra parte, Taylor Swift se ha reinventado por completo en su último proyecto, Lover, trabajo en el que incluye un tema tan importante para ella como para ser el elegido para dar nombre al documental sobre su carrera: Miss Americana.

Teniendo las creaciones de estas dos grandes estrellas de la música sobre la mesa, el maravilloso mundo de Internet nos ha ofrecido la posibilidad de poder escuchar a ambas. Subido a YouTube por Holyreputation Mashups, el mashup coloca la voz de Swift de Miss Americana sobre la base musical ochentera de Physical. Si quieres conocer cómo es el resultado, ¡haz play!

Aunque sobre gustos no hay nada escrito, las reacciones ante la mezcla de Miss Americana & The Heartbreak Prince y Physical han sido de lo más celebradas, calificando el mashup en muchas ocasiones como "perfectamente hecho" e, incluso, llegando a aprobarlo como remix oficial de Miss Americana. Aunque no ha sido la única canción con la que se ha entremezclado el nuevo sonido de Dua Lipa, ya que también circula por redes sociales una creación junto al Hung Up de Madonna con en el que la combinación de los sonidos disco está triunfando.

Por el momento, no sabemos qué opinan Dua Lipa ni Taylor Swift al respecto, pero queda más que demostrado que sus sonidos son perfectamente compatibles. Al menos, dentro del mundo de los mashups, que nos ha dado resultados tan sorprendentes como la versión más inesperada de la historia de All I Want For Christmas de Mariah Carey hasta el resumen de una década entera de éxitos musicales en tan solo 3 minutos. ¡La creatividad no tiene límites!