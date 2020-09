Little Nightmares II y Project Cars 3, entre lo mejor de Bandai Namco en Gamescom 2020

Una vez cerrada su participación en la feria europea de videojuegos Gamescom 2020, Bandai Namco Entertainment ha hecho un repaso a las novedades más importantes que ha mostrado.

Entre los títulos más llamativos para los gamers figuraban los lanzamientos de Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Jump Force y Project Cars 3, así como los anuncios de nuevo contenido para Ace Combat 7: Skies Unknown, The Dark Pictures Anthology: Little Hope, Little Nightmares II y Scarlet Nexus.

La manera de seguir eventos como Gamescom 2020 ha cambiado desde el estallido de la pandemia y la industria de los videojuegos no está siendo ajena a ello. Un evento que se ha celebrado a puerta cerrada. Pero por fortuna podemos seguir disfrutando de grandes títulos como los que se resumen a continuación.

Little Nightmares II

La vida es un concepto frágil en Ciudad Pálida. Haz lo que tengas que hacer para sobrevivir.



Little Nightmares llegará a PS4, Xbox1, Switch y PC el 11 de febrero de 2021.

La aterradora aventura que ganó el premio a mejor juego de Switch en los premios de la Gamescom, ofreció un nuevo vistazo a las trampas peligrosas y monstruos grotescos que esperan a los jugadores. Little Nightmares II se pondrá a la venta el 11 de febrero de 2021 para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC (en formato digital). A lo largo de 2021 llegará también a PlayStation 5 y Xbox Series X, con una actualización gratuita para quienes tengan la versión de PlayStation 4 o Xbox One.

Scarlet Nexus

El nuevo juego de rol y acción desarrollado por Bandai Namco Studios, Scarlet Nexus, presentó un nuevo tráiler en el que se muestra a la nueva personaje Hanabi y cómo las Fuerzas de Supresión de Alter unen fuerzas para enfrentarse a sus rivales.

¡Los miembros de FSA te mostrarán de lo que son capaces en este nuevo tráiler de SCARLET NEXUS, recien mostrado en #gamescom2020! 🔥

Descubre un futuro brain punk y desata el poder de tu mente. https://t.co/rNM17UDTqO pic.twitter.com/mZMSatqV1q — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) August 27, 2020

The Dark Pictures Anthology: Little Hope

En el ámbito del terror, hemos tenido una larga sesión de juego con The Dark Pictures Anthology: Little Hope. En ella, hemos visto el modo Historia en modo cooperativo para dos jugadores, poniendo un énfasis especial en que todas las decisiones son importantes y en que, en ocasiones, una simple decisión puede marcar la diferencia entre la vida... o la muerte.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Para conmemorar el 25º aniversario de la franquicia Ace Combat, Katzutoki Kono, director de la marca presentó imágenes del contenido descargable adicional previsto para el juego. Dicho contenido se llamará Original Aircraft Series y se pondrá a la venta a finales de 2020.

Este contenido adicional contará con tres aviones (ASF-X Shinden II, XFA-27 y CFA-44 Nosferatu) y nuevas armas, aspectos, emblemas y un nuevo nivel de dificultad, «Fácil casual», el cual permitirá que incluso los pilotos más jóvenes puedan disfrutar del modo Campaña.

¡El 25 aniversario de #AceCombat 7: Skies Unknown continúa con un nuevo DLC!



Este otoño, prepárate para más peleas con el contenido descargable de la serie Original Aircraf que cuenta con aviones de combate de títulos anteriores y nuevos diseños y emblemas. pic.twitter.com/3c33iCJUNg — Bandai Namco España (@BandaiNamcoES) August 31, 2020

Captain Tsubasa: Rise of new Champions

El juego basado en el anime de fútbol más emblemático de todos los tiempos está ya disponible para Nintendo Switch, PlayStation 4 y PC (en formato digital). Los jugadores disfrutarán del Episodio Tsubasa, el inspirador viaje de Tsubasa Ozora en el que intentará ganar, junto con su equipo, el campeonato nacional juvenil de fútbol. ¡Revive los partidos más épicos de la historia original!

Project Cars 3

Ya está disponible Project Cars 3, un nuevo capítulo de la serie de conducción que trae consigo toda la pasión y las emociones del mundo del motor. Los jugadores podrán iniciar su viaje definitivo como pilotos en PlayStation 4, Xbox One y PC (en formato digital).

Esta franquicia superventas de simulación automovilística regresa con modo Carrera completamente remozado que invita a los jugadores, por primera vez en la franquicia a comprar, poseer, personalizar y mejorar sus coches.

Los jugadores empezarán siendo pilotos de fin de semana y acabarán siendo leyendas del automovilismo en un viaje de calidad que los llevará a nuevas ubicaciones tan exóticas como la Habana, Interlagos, Jerez o la Toscana.

Jump Force Deluxe Edition

El juego está ya disponible para Nintendo Switch y cuenta con diseños y gráficos realistas para dar vida a los personajes más famosos del manga y disfrutar de combates inolvidables. Los jugadores pueden encarnar a sus héroes favoritos o bien crear su propio avatar para usarlo en los modos Historia y Versus. Esta nueva versión incluye 50 personajes jugables, así como los personajes que se lanzaron anteriormente en el pase de personajes 1.

Además, esta versión para Nintendo Switch contará en exclusiva con un nuevo modo offline 3 contra 3 que permitirá que haya 4 guerreros adicionales para vivir épicos enfrentamientos entre 6 jugadores.