Dani Moreno ‘El Gallo’ nos recomienda sus series favoritas del momento

Si hay algo que hemos hecho este verano, por no decir en los últimos meses, ha sido ver series. Sin duda hemos tenido muchas más horas, y muchas menos opciones, para buscar excusas y despegarnos del televisor. Y no os vamos a engañar, algunos han aprovechado muy bien esos ratos muertos para recuperar el tiempo perdido.

Nuestro querido Dani Moreno ‘El Gallo’ no ha sido la excepción. Nuestro presentador ha vuelto de las vacaciones con una lista repleta de recomendaciones que nos ayudarán a la hora de elegir cuál será nuestra próxima maratón seriéfila. La verdad que no viene mal ir directos hasta algo bueno y no perdernos en la infinidad de las plataformas.

Como primera sugerencia Dani nos ha hablado de “Lucifer”, una serie que está disponible en Netflix y que ya está preparando su sexta temporada. Según nuestro compañero, el argumento es una auténtica fantasía, el demonio se muda a Los Ángeles y se abre un bar, y allí hace muy buenas migas con una investigadora de homicidios.

Para los que aún estén un poco reacios por la cantidad de episodios que tienen por delante, no pasa nada, “se puede empezar por la cuarta y no importa si no habéis visto las tres anteriores, en un momento te pones al tanto de todo lo que ha sucedido”.

Otro de los indispensables para el presentador de Anda Ya es el documental de Zac Efron, “Con los pies en la tierra”. En este reportaje tan especial el actor ha recorrido medio mundo investigando sobre formas de vida sostenible. No tiene desperdicio, se le puede ver hasta comiendo estiercol.

Y no puede faltar en esta pequeña lista, Queer eye. Se trata de un docu-reality en el que cinco hombres, que son eminencias en diferentes campos, intentan ayudar a la gente que ha perdido el rumbo a tener más seguridad en sí misma. Es divertido y muy interesante.

