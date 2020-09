El Rubius explica paso por paso su polémica con los fans del K-Pop

El K-Pop está conquistando el mundo. Basta ver la lista de ventas de Estados Unidos para darse cuenta. BTS ha conseguido su primer nº1 con Dynamite y lo ha petado en la gala de los VMA de MTV. Y gran parte de ese éxito se lo deben a sus fandoms que son fieles y persistentes.

El Rubius ha tenido una experiencia relacionada con estas fans de la música coreana. Todo empezó cuando decidió publicar un tuit en el que se quejaba de los fancams de K-Pop que veía en redes sociales. “Últimamente, cada vez que yo, o cualquier otra persona con muchos seguidores, publica algo en twitter, un porcentaje bastante alto de las respuestas son vídeos de grupos de coreanos bailando. Esto lleva siendo así desde hace bastante tiempo. Los fans de estos grupos hacen esto para dar más visibilidad a sus artistas favoritos, pero suele ser spam sin sentido que no suele tener nada que ver con el tuit al que responden”, explicaban en el vídeo que ha editado explicando lo que le ha sucedido.

DEJAD 👏 DE 👏 CONTESTAR 👏 CADA 👏 TWIT 👏 CON VIDEOS 👏 DE 👏 COREANOS 👏 BAILANDO 👏 LO UNICO 👏QUE HACEIS 👏 ES DAR 👏 MALA 👏 IMAGEN 👏 A LAS 👏BANDAS 👏 Y 👏 A 👏 VUESTRO 👏 FANDOM 👏 — elrubius - stan Chayanne (@Rubiu5) August 22, 2020

“Me llegaron amenazas de muerte, acusaciones de ser racista, fans enfadadas, hasta me llamaron xenófobo, no sé qué es eso, ¿tener fobia a los senos?”, expresaba sobre la reacción a ese primer tuit que compartió.

“En ningún momento dije nada malo sobre este género de música, ni sobre los artistas ni bandas coreanas. De hecho, hay que reconocer que, aunque no he escuchado mucho K-Pop, he visto que muchos hacen buena música y sus videoclips están a otro puto nivel. No entendí por qué me atacó este grupo de personas”, aseguraba sobre la polémica que se formó en torno a este tema.

“Según algunos fui racista y xenófobo por quejarme solo de las fancams coreanas y no de las otras, no sé de qué hablan porque el 99% de los vídeos que spameaban eran de coreanos bailando y por eso me quejaba de esos específicamente”, se defendía. Pero como él es de pasar a la acción… lo hizo.

“Para calmar un poco los ánimos dije lo siguiente, ‘si este tuit llega a 100.000 likes me pongo la foto de Yoon-Gi en twitter y tuiteo en coreano exclusivamente durante una semana entera. Después de menos de dos horas, llegamos a los cien mil”, relata en su vídeo. Y como es hombre de palabra, cumplió.

El primer día “como coreano”, recurrió al traductor de google y escribió en su idioma: ‘Hola hermosos’. volvió a encontrarse con fans enfadadas. El segundo día decidió compartir una fancam de Chayanne durante una actuación en directo cantando y bailando Torero. El tercer día no publicó nada y el cuarto se limitó a escribir ‘pato’.

이 아티스트가 정말 좋아요 - Chayanne Fancam 최고 다 pic.twitter.com/D8DN2ewd6I — elrubius - stan Chayanne (@Rubiu5) August 24, 2020

Al quinto día recibió merchandising de K-Pop y escribió un nuevo tuit: “Ya me ha llegado por fin mi paquete de Amazon”. Reconoce que también hubo ofendidos en esta ocasión. Un día después, la gente le spameaba cosas de Chayanne. “Soy feliz”, reconocía el youtuber.

Acabó la semana y El Rubius llegó a una conclusión: “Si bien es cierto que una parte de la comunidad del K-pop es tóxica, estos días he aprendido que no todos son así. Muchos fans del K-Pop salieron a defenderme ante los ataques e insultos que estaba recibiendo y les daba vergüenza algunos de los comportamientos de estos fans. En todas las comunidades, incluyendo la mía, las minorías ruidosas son las que siempre destacan para lo bueno y para lo malo. No hay que generalizar y menos con comunidades tan masivas. En resumen, te puede gustar lo que quieras mientras no atosigues a otros con tus gustos en situaciones que no tienen nada que ver. Y, sinceramente, hay problemas mucho más grandes en esta vida que simples vídeos de personas bailando, por eso me he tomado esto a coña desde el principio. Pero en mi twitter, como es mío, si voy a tener spam de algo prefiero que sea de Chayanne o fotos de patos”.

Seguro que Dani Mateo, que también ha sufrido este ataque de estas minorías ruidosas, le entiende mejor que nadie.