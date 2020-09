Dani Mateo pide perdón por su comentario sobre BTS en ‘Zapeando’

BTS es uno de los grupos del momento. No hay más que ver las listas de ventas de Estados Unidos donde acaban de conseguir su primer nº1 con Dynamite, su último single. El mismo que presentaron en los Video Music Awards de MTV, donde terminaron la gala con cuatro premios. Han puesto el K-Pop en lo más alto y sus fans se multiplican cada día. Fans muy fieles que siguen cada comentario que hacen sobre sus chicos y que no pasan nada por alto.

Bien lo sabe Dani Mateo que ha tenido que sufrir la ira de este fandom tras hablar de ellos en Zapeando. Dieron la noticia de su participación en estos premios y lo hicieron a su manera, tirando de sentido del humor. Pero, en esta ocasión, no causaron risas sino enfados.

Han hablado de BTS en Zapeando. No han mencionado los 4 premios que se han llevado en los VMaAs pero si han hecho los típicos chistes de “parecen todos iguales, míralos peinándose...” vergüenza de periodismo 🤢🤮 pic.twitter.com/6NN6l8PvpJ — ˗ˏˋ𝘖𝘮𝘪 🐋⁷ ˎˊ˗ 𝘑𝘒 𝘋𝘢𝘺 (@omg_loves) August 31, 2020

Después de mostrar a todo el mundo que los chicos de BTS se peinan antes de una actuación, el presentador del programa hizo un comentario inconsciente de la repercusión que iba a tener: “Yo cuando veo a estos chavales, los veo tan parecidos pienso, por un lado, que las boy bands siempre van a funcionar y, por otro, que si uno me robara la cartera no lo reconocería en una rueda de estas de reconocimiento de la policía. Diría, ‘pues uno de estos’ me ha robado”.

En seguida las redes sociales empezaron a arder de ira y arremetieron contra el presentador que, visto lo visto, tuvo que recurrir a twitter, al día siguiente, para recular y pedir perdón por lo que había dicho. “El chiste parece una cosa rancia y racista”, aseguró sobre sus palabras.

Claro que luego aclaró que “tampoco diferenciaba a los Backstreet Boys…”, en un intento por remarcar que la intención de sus palabras no tenía nada que ver con la raza. Está claro que fueron palabras desafortunadas, aunque parece que sus disculpas han frenado un poco los ánimos revueltos de los fans.

Por cierto: ayer hice un chiste desafortunado en Zapeando. Refiriéndome a BTS y, concretamente, a su indumentaria, dije que me costaba diferenciarlos. Pero tratándose de una banda asiática, el chiste parece una cosa rancia y racista. Siento haberlo hecho. No me di cuenta. — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) September 1, 2020 Tampoco diferenciaba a los Backstreet Boys... — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) September 1, 2020

Eso sí, les va a costar olvidar que hayan hecho ese comentario sobre que todos son iguales o que necesitan el filtro Nutella de Maluma porque son muy paliduchos. Tras el aluvión de críticas que han recibido seguro que la próxima vez Dani Mateo y los suyos se piensan dos veces volver a hablar de BTS en estos términos.

Bts a penas sale en la tele española; ganaron 4 premios ayer y Dani Mateo en vez de felicitar hace comentarios inoportunos y xenófobos.



Da por hecho que si alguien te roba la cartera no va a ser ninguno de ellos.



Mira que me haces poca gracias, pero vaya, te has lucido si — мiα; αυs ♧ (@boravk) August 31, 2020 Todo bien hasta que Dani Mateo ha dicho que si alguno de BTS le robara la cartera no sabrían identificar quién habría sido (porque todos son iguales) y que necesitaban el filtro nutela de Maluma porque están muy pálidos😐 #zapeando1671pic.twitter.com/HrjXKqVUO9 — BLACK JEON⁷ 😈🖤⟭⟬ (@MisskimKey) August 31, 2020 entre rubius y dani mateo de verdad que estoy llegando al límite de mi paciencia de bromitas de bts. — lenny⁷ (@m0rozovas) August 31, 2020 Dani Mateo diciendo que la broma de que “son todos iguales” es por la ropa que BTS llevó a los VMAs y no por ser asiáticos (que todos sabemos que sí fue por esto último) 😒 ¿Nos lo tenemos que creer? ¿Alguien ve alguna diferencia o los 7 visten igual? https://t.co/rpmEPGzdyi — ⚡️Jaime⚡️ (@JBmust) September 1, 2020 Zapeando y su presentador, Dani Mateo, siento vergüenza ajena, tu "broma" si lo quieres calificar de eso, es un comentario xenófobo que sobra ,vergüenza ajena 😠😠😠 — Maria_RuMar (@Maria76719814) August 31, 2020

Esperando con ganas el próximo disco de los coreanos.