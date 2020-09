Laura Escanes comparte su visión de ser mamá: “Me río...vivo”

Desde el comienzo de la relación de Laura Escanes y Risto Mejide los ‘haters’ se han puesto las botas. Comentando la diferencia de edad o la labor de la joven como madre. Hoy, 2 de septiembre, hace 11 meses que la pequeña Roma llegó al mundo. Y en este tiempo parece que la influencer ha ganado confianza en su rol de mamá y ha compartido su parte de la historia.

Lo describía así vía stories de Instagram: “Soy madre y me pongo vestidos cortos. Me hago fotos en bikini. Juego a 'Animal crossing'. Me opero el pecho. Me voy con mis amigas de cena. Tengo tiempo para leer. Me voy con mi pareja un fin de semana. Voy al cine. Voy de compras. Me maquillo. Escribo. Contesto a mis 'haters'. Hago 'stories' desde el sofá. Hago vídeos tontos. Me río... Vivo”.

“También cambio pañales. Doy biberones. Acuesto a mi bebé. Duermo con mi bebé. Juego. Exploro la casa. El jardín. Le quito césped de la boca. Me baño con ella. Cocino para que decida no comer nada. Me desespero. Me sonríe. Se me pasa. Paseamos”, continuaba Escanes.

Parece que la catalana es la perfecta referencia de la nueva maternidad (o al menos una versión de esta más que legítima). Formando una familia sin renunciar a su vida personal. Esa que toda madre merece. Y no por ello Roma recibirá menos cariño: así lo demuestran las fotos de su mamá. Siempre dándole besos y disfrutando de su tiempo juntas ya sea en la playa, la montaña o en casa.

Eso sí, este no ha sido la única publicación donde Laura ha manifestado sus reflexiones. Hace unas semanas compartía un texto reconociendo lo mal que se había sentido en el pasado por no dar el pecho a su hija. Pero confiesa que “después de leer tantas historias llenas de miedos e inseguridades, desperté”. Ella es feliz así y lo dice alto y claro.