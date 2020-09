Selena Gomez lanza un adelanto de los productos de su línea de maquillaje: ‘Rare Beauty’

El nuevo álbum de Selena Gomez ha marcado un antes y un después en su trayectoria. Tanto es así que ha decidido utilizar este mismo título para su nuevo y emocionante proyecto: su propia línea de maquillaje.

La cantante lanzará Rare Beauty este 3 de septiembre, y sus productos estarán disponibles en todas las tiendas Sephora y en la página web de la firma. Una firma un tanto especial, ya que, según ha desvelado la propia Selena, "son productos que no tratan de convertirnos en otra persona, sino de ser nosotros mismos, ya sea lucir un look cargado de maquillaje o un look con muy poco aplicado".

"El maquillaje es algo para disfrutar, no es algo que necesitemos. Quiero que todo el mundo se sienta tan bello como son exactamente", explica Selena según las palabras recogidas por ETOnline. Y es que esta colección está formada por productos de todo tipo con fórmulas transpirables, aptas para un uso diario.

En esta amplia lista de productos encontramos bases de maquillaje de 48 tonos, lápices labiales, una crema ligera para los labios, un delineador de ojos y un pincel delineador de ojos compuesto por más de 1.000 cerdas veganas, entre otros. ¡De lo más cruelty-free!

"Rare es una palabra muy especial para mí porque trata de eliminar la necesidad de perfección. Rare trata de estar cómoda con lo que eres y abrazarte, amarte y aceptarte. Hay mucha belleza en la imperfección y espero que podáis verlo. Solo quiero que paremos de compararnos con otras personas y empecemos a aceptar quiénes somos", explica la solista.

Para conseguirlo, Gomez además colaborará con su fundación Rare Impact Fund para brindar acceso a los servicios de salud mental a las comunidades más desatendidas. Entre sus acciones se encuentra la de donar un 1% de las ventas de su línea de maquillaje, junto a las donaciones de sus partners.