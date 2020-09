La confesión de Ruth Lorenzo sobre sus trastornos alimenticios y sus estrecheces económicas

La visita de Ruth Lorenzo a Samantha Villar dentro de su programa Samantha y la vida para inaugurar la nueva temporada nos dejó momentos muy personales e íntimos de la que fuera nuestra representante en Eurovisión.

La solista murciana confesó que padeció anorexia y bulimia. Su lucha contra los trastornos alimenticios sigue dándole guerra aunque ahora cuenta con la música como válvula de escape ante una posible recaída: "Mi madre me dejó salir con los grupos a cantar, dejarme cantar y apoyarme con la música porque ella sabía que si yo tiraba por la música, eso poco a poco se iba a ir quedando en segundo lugar. Recaída no voy a tener, y cuando tengo algún momento que no estoy bien me pongo a cantar".

Tras el divorcio de sus padres y descubrir que no sabía quién era su padre biológico comenzaron sus problemas. El programa, emitido en la noche de ayer en Cuatro, nos mostró a una Ruth Lorenzo muy íntima: "La separación de mis padres me dejó agujeros en el corazón. Fue una adolescencia removida. Saber que mi padre no era mi padre biológico... eso te cambia. Yo no quería ser un peso o un motivo de tristeza para mi madre así que reprimí los sentimientos. Tuve anorexia y bulimia desde los 9 hasta los 15 años sin que nadie se diese cuenta. Si hacía algo mal en el colegio o pensaba que iba a ser un fraude o un fracaso para mi madre, para mí merecía un castigo. Me autolesionaba. Me clavaba agujas o tijeras...".

Estoy tan tan tan emocionada. Gracias @samantavillar por el regalo tan inmenso que me has hecho y a todo tu equipo por el currazo. Y como no?!? A todos los que habéis comentado me tenéis así... pic.twitter.com/cPFxRxHW88 — Ruth Lorenzo (@RuthLorenzo) September 1, 2020

Cuando su carrera musical comenzó a despegar durante su residencia en Reino Unido, Ruth Lorenzo no lo pasó mucho mejor según desveló dadas las estrecheces económicas de vivir lejos de su familia.

"Trabajaba y ganaba dinero, pero le daba el porcentaje a no sé quién, el alquiler los gastos… pues pasa el mes y tienes cincuenta libras. Es verdad que robé comida en Inglaterra y confieso haber cogido algún yogur supuestamente caducado cuando lo dejan en la basura. Había gente que se esperaba fuera del supermercado para hacer una foto conmigo y yo llevaba huevos robados en el bolsillo" explicó Ruth Lorenzo a Samantha Villar.

Por suerte la fortaleza y el talento de la intérprete han convertido a Ruth Lorenzo en una de las grandes artistas del panorama nacional. Y como confesó durante el programa, su nuevo disco, Crisálida, verá la luz el próximo 2021: "El disco se llama Crisálida, que es el lugar donde se produce el cambio, y eso es muy significativo porque refleja exactamente dónde estoy, el comienzo de una nueva era".