Ana Guerra debuta en el cine con una versión de Raffaella Carrà

Toda fiesta petarda tiene uno de sus puntos fuertes cuando suena Raffaella Carrà, una de esas artistas que hacen que hasta el menos bailarín mueva los pies, o la cabeza. El caso es que el próximo 2 de octubre llegará a los cines Explota Explota, una comedia musical contada a través de los éxitos de la cantante italiana.

Y una de las sorpresas que trae la película está en la banda sonora. En el amor todo es empezar es una de esas canciones imprescindibles en el repertorio de Carrà y estará presente en la película, pero en la versión de Ana Guerra. Es la primera vez que la canaria participa en un proyecto de estas características.

“Ha sido emocionante para mí versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento. Participar en este proyecto fue un gran reto”, admite la cantante que está emocionada con el proyecto.

Eso sí, reconoce que ha sido todo un reto al que se ha enfrentado con mucho respeto: “Cuando me dijeron que iba a versionar En el amor todo es empezar me sentí muy honrada, pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto”.

Ana Guerra versionan a Raffaella Carrà. / Foto cedida por DYP Comunicación

Explota Explota es la ópera prima de Nacho Álvarez que cuenta en el reparto con Ingrid García-Jonsson, Verónica Echegui, Fernando Guallar, Pedro Casablanc, Fernando Tejero o Natalia Millán. Juntos dan forma a la historia de María (Ingrid García-Jonsson), una bailarina joven, divertida y con ansias de libertad a principios de los años 70, una época que en España estuvo marcada por la rigidez y la censura, especialmente en televisión. Con ella descubriremos cómo hasta el más difícil de los sueños puede convertirse en realidad y todo ello contado a través de los grandes éxitos de Raffaella Carrà.

Tras dejar a su novio plantado en el altar de una iglesia en Roma, María viaja a Madrid para descubrir qué quiere hacer con su vida y cumplir su sueño de ser bailarina. Junto a su inseparable amiga Amparo (Verónica Echegui), María consigue poco a poco abrirse paso en el mundo de la televisión y pasa a ser parte del cuerpo de baile del programa de más éxito del momento: Las noches de Rosa, protagonizado por la gran Rosa (Natalia Millán) y dirigido por Chimo (Fernando Tejero), un hombre con cierta tendencia a “intimar” con cualquier chica que se le ponga por delante y supervisado por Celedonio, censor de la televisión (Pedro Casablanc).

Allí se enamora de Pablo (Fernando Guallar) un trabajador de la cadena con quien empieza una maravillosa relación, pero quien no le cuenta toda la verdad sobre su trabajo. Pablo se enfrenta a su padre y junto a María deberán decidir si merece la pena romper las reglas establecidas y hacer un cambio radical en sus vidas.