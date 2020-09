La rebaja de The Last of Us Parte II para alegrar el final de tus vacaciones

Sony Interactive Entertainment (SIE) anuncia que The Last of Us Parte II, considerado por muchos como el mejor videojuego del año y que ha sido un éxito de ventas y de crítica en la prensa mundial, contará con un descuento de 10€ hasta el 15 de septiembre.

La promoción, que estará disponible en los puntos de venta habituales y a través de PlayStation®Store, dará inicio el 2 de septiembre. De esta forma, todos los jugadores podrán disfrutar de uno de los videojuegos del año a precio reducido tan solo 9 semanas después de su lanzamiento, que tuvo lugar el 19 de junio.

Los beneficiarios de este descuento, además, podrán disfrutar de la última novedad de The Last of Us Parte II: el parche 1.05, la importante actualización que incluye -desde el pasado 13 de agosto- un nuevo modo de dificultad realista y el modo de muerte permanente entre otras funciones y trofeos. No será necesario haber completado el juego para que el modo realista esté disponible.

The Last of Us Parte II, el videojuego exclusivo de PlayStation 4, ya puede ser adquirido a través de PlayStation Store y en los puntos de venta habituales a un precio de venta al público recomendado a partir del 2 de septiembre y hasta el día 15 de 60€.

It's been a week since we launched #TheLastofUsPartII Grounded Update. Now that you've had some time with it, sound off: reply with a 💪 if you've beaten the game on Grounded difficulty or 🙌 if you've conquered Permadeath mode. pic.twitter.com/Yx2eHXMi30 — Naughty Dog (@Naughty_Dog) August 21, 2020

El título se convirtió en el exclusivo de PS4 que alcanzó, con mayor rapidez, la cifra de 4 millones de copias vendidas. Esta cifra se logró el pasado 21 de junio, solo dos días después del lanzamiento.

The Last of Us Parte II, desarrollado por el prestigioso estudio californiano Naughty Dog, ya se ha convertido en uno de los grandes videojuegos de la historia según la prensa especializada mundial y destaca por presentar una magistral narrativa con innovadoras mecánicas de juego. Esa unión de elementos tan especial ha servido para que todos los jugadores hayan podido disfrutar de una experiencia de entretenimiento definitiva. Y ahora tú también tienes una oportunidad a un precio tentador.