Acabamos de conmemorar el que sería el 62º cumpleaños del rey del pop, y con motivo de esta efeméride, uno de sus videoclips más representativos ha sido actualizado. Se trata de They don't care about us, uno de los últimos grandes éxitos de Michael Jackson, que llegó en 1996 pero no repitió el éxito de otros singles anteriores.

En los últimos meses, el tema ha alcanzado una gran repercusión y vive una segunda vida gracias a su mensaje. Se ha convertido en uno de los himnos del movimiento Black Lives Matter que lucha por la igualdad de derechos y el final de la discriminación racial en Estados Unidos. La muerte violenta de George Floyd en mayo a manos de la policía propició grandes protestas que aún hoy continúan a lo largo y ancho del país y buena parte del mundo.

El cineasta Spike Lee, muy concienciado con la discriminación racial, director de los dos videoclips originales de la canción, ha lanzado un nuevo montaje en el que combina ambas piezas con imágenes de protestas raciales que se están sucediendo en la actualidad en Estados Unidos.

Este nuevo vídeo de siete minutos de duracion incluye algunas escenas descartadas de los vídeos originales de 1996, tanto la versión filmada en Brasil como la que denuncia la brutalidad policial en la cárcel. Todo ello con imágenes añadidas de las protestas ocurridas en todo el mundo ocurridas tras la muerte de George Floyd.

Spike Lee actualiza su videoclip de Michael Jackson para apoyar las protestas raciales

"Las grandes canciones de protesta no pueden volverse viejas, obsoletas o irrelevantes porque la lucha aun continúa. Es por eso que They don't care about us es un himno durante este caótico, pandémico mundo en el que estamos viviendo", dijo Lee en comunicado sobre esta nueva actualización. “Esta película no trata de degradar a ninguna raza, sino que representa las injusticias contra toda la humanidad. Quiera Dios darnos paz en todo el mundo”, dice en el comunicado recogido por The Playlist.

El director Spike Lee, con una camiseta conmemorativa del disco 'Bad' de Michael Jackson en el Festival de Venecia de 2012. / Stefania D'Alessandro/Getty Images

En su momento, la publicación del videoclip de Michael Jackson dirigido por Lee levantó ampollas por mostrar, supuestamente, de forma sensacionalista la pobreza de las favelas brasileñas. Además,s e dice que los resonsables del rey del pop contantaron con narcotraficantes para garantizar su seguridad.