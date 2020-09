¿Nos ha puesto Amaia Montero sobre la pista de El beso?

"No se te ocurra pensar ni por un segundo que me he olvidado del beso que me debes... #elbeso". Con esta frase publicada en una de sus últimas fotografías en Instagram, Amaia Montero ha puesto en marcha todas las alarmas.

No hace falta más que echar un vistazo a los comentarios para darse cuenta de que cualquier hashag se convierte en una teoría sobre su próximo proyecto musical. Y nosotros que estamos deseando escuchar su nuevo trabajo en solitario, nos sumamos a la expectación.

"¿Letra de una nueva canción?" o "¿Letra nueva, @amaiamonterooficial? Lo sea o no, #AM5 traerá #elbeso, #lamagia y #lavida que nos da siempre tu música. Verte feliz nos hace felices... Y nos morimos de ganas de demostrarte todo mientras desde el escenario nos ves saltar. #TQAV" fueron dos de los mensajes que teorizaban sobre la pista de El Beso que la donostiarra dejó en sus redes en un mes de septiembre que encara con una gran sonrisa.

A ello contribuye las fotos que Amaia Montero ha publicado en las últimas semanas desde el estudio de grabación. Han pasado algo más de dos años desde que viera la luz Nacidos para creer, el último álbum de estudio hasta la fecha de la ahora solista. Y tras esta larga espera, parece que por fin llegan las buenas noticias para los seguidores de la donostiarra.

La cantante que fuera voz de La Oreja de Van Gogh y que lanzó su carrera en solitario en 2008 ya está en el estudio trabajando en las demos del que será su quinto álbum de estudio. Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo públicamente a través de su perfil oficial en Instagram. "GRABANDO!!! #demo #singing #happy 🙏🙏🙏🙏🙏" escribía Amaia Montero en sus redes sociales.

Con su anterior trabajo la solista ya se quitó todos los prejuicios que pudieran existir sobre ella y parece que este nuevo elepé va a continuar en esa línea. Algunos de sus seguidores más fieles ya han comenzado a especular con algunas de las últimas publicaciones y han elaborado algunas interesantes teorías. De hecho, otra de sus publicaciones ha inspirado el posible título del disco para estos fans que están atentos a cada detalle: "Como la manzana del Edén que no puedo morder... #inevitable".

La artista guipuzcoana está deseando subirse a un escenario para cantarle lo nuevo y lo antiguo a su querido público. La única duda que nos queda es cuándo sucederá...