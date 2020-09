El fenómeno fan Billie Eilish, explicado por Jennier Lopez

Cuando uno es una estrella mundial como Jennifer Lopez en ocasiones puede llegar a perder la perspectiva de su repercusión entre el público. El fenómeno fan mueve millones de personas algo de lo que normalmente artistas y celebs intentan minimizar encerrándose en su entorno. Pero como le ha pasado a JLo a veces uno se encuentra el fenómeno fan en su propia casa.

La diva del Bronx ha contado el encuentro que su hija ha tenido con su ídola, Billie Eilish, durante una entrevista en el podcast de Big Cat: "Mi hija está absolutamente enamorada de ella. Y tuvimos un momento brillante con ella durante un concierto que fue alucinante para ella".

"Vi a mi hija alucinar completamente con Billie Eilish. Entramos en una habitación después de su concierto y mi hija la vio venir y se puso las manos sobre su boca. La miré y le pregunté: ¿qué te pasa? Ella estaba literalmente llorando porque idolatra a esta chica. Por la razón que sea, sus canciones y sus letras son algo con los que conecta y además le encanta su estilo" explicó J Lo.

Viendo como su propia hija le demostraba el fenómeno fan hacia otra artista, la cantante neoyorquina quiso tener unas palabras hacia sus seguidores: "Esta anécdota me ha hecho apreciar mucho más si cabe a mis fans. Lo que hizo Billie por mi hija fue como si se cerrara un círculo que se retroalimenta. Gracias Billie. Te queremos".

Y en menor medida, la cantante también quiso explicar que ella vive el fenómeno fan a menor medida con artistas como Ariana Grande: "Me encanta Ariana Grande. Creo que es una mujer muy talentosa. Y no es solo por su preciosa voz. Es por su espíritu. Es por su sentido del humor. Es por su habilidad para hacer cosas diferentes. Me encanta ver cómo lo hace".