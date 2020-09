Vanesa Martín lanza “...Y Vuelo”, su canto a la libertad: ¡Letra y videoclip aquí!

Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia

Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer

Cuántas veces me he buscado a media noche

Entre cada arruga tonta de mi cama

Cuántas veces he querido resolverme, y volver a volver

Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado,

Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir

Yo me he visto de puntillas por mi vida No me da vergüenza repetir

Que te espero cada vez que me lo pidas pero hazlo dentro de mí.

Cojo aire y vuelo,

Viaja con mi cuerpo un corazón despegado del suelo

Amanezco mañana Reclamando lo que siento en cada intento

Aunque sea lejos de aquí .....

Cuánta carretera loca distraída desordenando mis notas

Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir

Aprendí que quien se queda no es que sea mejor

Es que tiene un momento por vivir

Hay momentos infrenables que te atrapan

Y se quedan porque sí.