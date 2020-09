Así ha cambiado Karyn Parsons, la hermana mayor de la familia Banks en ‘El príncipe de Bel-Air’

Karyn Parsons fue durante un tiempo una estrella de primer nivel. Su paso por la serie El príncipe de Bel-Air la convirtió en un icono de la cultura popular. Y aunque su personaje, Hilary Banks, la hermana mayor de la familia Banks, no era precisamente el más amable y humilde de todos, siempre será recordada por habernos regalado a un personaje divertido y superficial, algo egoísta pero de buen corazón.

Aunque Parsons ha cambiado mucho en estos treinta años –su pelo, sin embargo, sigue igual de rebelde que entonces–, su carrera profesional nunca ha vuelto a tener tanto tirón como con El príncipe de Bel-Air.

Tras aparecer en 146 episodios de la popular sitcom protagonizada por Will Smith se embarcó en su propio proyecto, Lush Life, una serie de siete episodios que no tuvo demasiado tirón comercial y fue cancelada antes de que despegara.

Probablemente este fracaso fue el que le apartó poco a poco de la industria. Y aunque hizo pequeños pinitos en el cine con películas como Mixing Nia y 13 Lunas, donde conoció a su futuro esposo, Alexandre Rockwell, y trabajó con Steve Buscemi (Fargo) y Peter Dinklage (Juego de Tronos), nunca volvió a formar parte de un proyecto que tuviese tanto éxito.

Recientemente ha grabado junto a su marido y sus dos hijas la película Sweet Thing, un drama sobre dos hermanas adolescentes que conviven con un padre alcohólico (Will Patton) y una madre negligente (Karyn Parsons). Una experiencia que a veces mezcla arte y ensayo que, hasta el momento, ha recibido muy buenas críticas.

Actualmente Karyn Parsons se gana la vida escribiendo cuentos infantiles, una actividad que tiene muy presente en sus redes sociales, donde no para de compartir algunos de sus últimos trabajos, como el libro Volando Libre: Cómo se cumplieron los sueños de Bessie Coleman o

How High the Moon, este último elegido como uno de los favoritos de la fundación Parents Choice.

Parsons es también una militante activa en la lucha antirracista. Se ha sumado el movimiento Black Lives Matter y ha compartido toda clase de mensajes en apoyo de la comunidad negra después del asesinato de George Floyd.

Además, fue una de las que se conectó a la emotiva reunión online que hizo el reparto de El príncipe de Bel-Air en abril. También participará en el especial de la serie que prepara HBO Max junto al resto del reparto: el próximo 10 de septiembre se emitirá a través de su plataforma un episodio donde veremos reunido a todo reparto original.

Will Smith, Tatyana Ali (Ashley), Joseph Marcell (Geoffrey), Daphne Maxwell (Vivian), Alfonso Ribeiro (Carlton), Karyn Parsons (Hilary) y Dj Jazzy Jeff (Jazz) acudirán a este encuentro, que incluirá momentos llenos de música, risas y bailes. Además, contará con varios "invitados especiales", según adelantó hace unos días The Hollywood Reporter. Puedes leer sobre ello aquí.