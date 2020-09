El alegato de Jedet: “Tengo amigas que son prostitutas porque no las contratan en ningún sitio”

A partir el capítulo 3 de Veneno, que se estrena el próximo 20 de septiembre en Atresplayer Premium, entra en escena Jedet. La actriz interpretará toda la transición que vivió Cristina Ortiz hasta convertirse en La Veneno, un reto profesional que quiso poner en valor durante la presentación de la serie en el FesTVal de Vitoria.

"La época en la que Cristina aún vivía su vida como Joselito tenía un físico y una forma de moverse distinta a la que tiene cuando ya se va encontrando y explorando más su feminidad y su libertad de género y sexual. Es entonces cuando experimenta que la están marginando por ser así, pero le podía la necesidad de ser ella misma", explicó Jedet.

Y añadió, emocionada: "A mí me ha dado mucha fuerza como persona y me emociono porque hemos vivido muchas cosas en ese rodaje y ha sido muy especial. Para mí era muy difícil hacer de Joselito porque yo estaba en mi propia transición. Había días que se me hacía duro tener que verme con una barba o los pechos vendados, y más con mi remplazo hormonal".

El importantísimo alegato de Jedet

Jedet, además, aplaudió el riesgo que tomaron los responsables de Atresmedia al hacer Veneno, una serie que, según ella, es una reivindicación en sí misma.

"Se pone sobre la mesa el debate de que una mujer es una mujer independientemente de sus genitales, cosa que las feministas radicales estarán tirándose de los pelos por lo que he dicho", afirmó. "Quiero pensar que estamos abriendo y facilitando el camino a las chicas y a los chicos trans que están por llegar".

"Mi caso es un caso de privilegio", aclaró. "Tengo trabajo, salud, dinero y he podido costearme mi cirugía, pero no es la realidad.Tengo muchas amigas que son prostitutas porque no las contratan en ningún sitio. Me gustaría que esta serie sirviera de reivindicación para demostrar que no solo las actrices son capaces de ser protagonistas, sino que las personas trans somos normales y estamos capacitadas para ocupar cualquier lugar en la sociedad sin ser discriminadas".