Nos remontamos a 1962 cuando por primera vez saltó a la gran pantalla James Bond. Un espía que se ha hecho mundialmente famoso, ya sea cualquiera de los seis actores diferentes que le han encarnado. Veintiséis películas en total que retratan a este inmortal creado por Ian Fleming. Ya tenemos el tráiler de Sin tiempo para morir, el último film que será de lo más especial por la aportación de nuestra Ana de Armas.

La película canceló su estreno el pasado mes de abril por la pandemia del coronavirus. Unos meses más tarde disfrutamos de un adelanto de la actriz hispano-cubana dando patadas y saltos mortales junto a Daniel Craig. El británico volverá a interpretar a Bond por décimotercera vez consecutiva en nuestros cines este 12 de noviembre. Una película dirigida por Cary Fukunaga.

Ana de Armas se une a Daniel Craig en la última película de James Bond: ‘Sin tiempo para morir’

Ana, que ya nos enamoró desde el internado, no se limitará a ser una más. Será una agente de la CIA que luchará junto a 007. Muchos incluso avecinan que hará sombra al mismísimo Bond y es que desde hace años se comenta que una mujer debería coger su puesto. Un personaje femenino muy potente que sigue el guion de Phoebe Waller-Bridge conocida por su trabajo en Fleabag. Por lo tanto, no nos extraña nada la visión que le ha dado. Que no os dejen engañar por su look elegante de joyas a juego y su vestido largo de seda azul marino.

Parece que a Ana de Armas le gusta la temática de espías ya que la veíamos hace poco en Netflix para La red avispa. Un thriller junto a Penélope Cruz donde se tratan actos terroristas contra el régimen comunista Fidel Castro en Cuba.

Lo poco que hemos visto de Sin tiempo para morir nos ha encantado y, además, nos ha confirmado que el elenco estará a la altura del prestigio de la película. Veremos también al actorazo de Rami Malek que nos dejó con la boca abierta y que ganó un Óscar a Mejor Actor en Bohemin Raphsody. Léa Seydoux, Lashana Lynch y Naomie Harris, ¡tampoco se quedan cortas!